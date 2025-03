Turismo gaúcho aposta na retomada de voo direto de Lisboa para ampliar presença de visitantes europeus

Dados apurados pelo Observatório de Turismo do Rio Grande do Sul, com base em informações da plataforma ForwardKeys, mostram que a venda de passagens entre Lisboa e Porto Alegre cresceu 7% desde a retomada do Aeroporto Salgado Filho, na comparação com o mesmo período do ano anterior (de dezembro de 2024 a 13 de fevereiro de 2025). Com a retomada dos voos diretos pela TAP entre as cidades brasileira e portuguesa, prevista para 1º de abril, a Secretaria de Turismo gaúcho intensifica mobilização para atrair visitantes europeus.

Após o Carnaval, uma comitiva do departamento executivo do governo do Estado irá à capital de Portugal para participar da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL). Segundo o titular da pasta, Ronaldo Santini, o objetivo da viagem é ajustar detalhes sobre a reabertura do trajeto por via áerea.

"Antecipamos a nossa ida a Portugal para aproveitar esse momento e buscar esse mercado, que atrativo e abre uma perspectiva importante. Não falo só ao mercado português, mas o europeu de um modo geral. A facilidade de comunicação por meio da língua nos proporciona uma reconexão com as nossas origens, além de abrir as portas para o continente", acredita Santini.

Na oportunidade, o primeiro voo que parte de Lisboa tratrá jornalistas portugueses — editores-chefe do jornal "O Público" e da revista "Volta ao Mundo" — ao Estado. No mesmo avião, serão trazidos outros membros da comitiva portuguesa, como o CEO da TAP, Luís Rodrigues. A estratégia faz parte do objetivo da pasta para divulgar os destinos turísticos para visitantes de outros países.

Segundo o secretário, os profissionais da imprensa conhecerão, por meio de um roteiro construído pela Setur, destinos turísticos com características diferentes, que atendem expectativas de visitantes de diferentes perfis. Além da Serra Gaúcha, já consolidada internacionalmente, a pasta quer divulgar regiões menos exploradas, como o Vale do Taquari, com forte presença do turismo religioso, e o Pampa Gaúcho, marcado pelo tradicionalismo.

"A ideia é mostrar um novo turismo daqui, de aventura, em natureza, de contemplação, de experiências diferentes. A Serra, pelo mercado do enoturismo é importante. Temos Cambará do Sul, Morrinhos do Sul, Torres pela condição litorânea, que também acaba sendo um dos objetos de desejo deles. A região das Missões estará sendo ofertadas como destino turístico", resume Santini.



Retomada do Salgado Filho amplia também as relações com a América do Sul

Além da ligação direta com o país lusitano, e outras já em vigor — como Santiago (Chile) e Lima (Peru), o Salgado Filho também tem voos diretos para outros destinos, como Buenos Aires (março) e Bariloche (durante a temporada de inverno). A projeção é que a chegada de turistas internacionais ao Aeroporto Salgado Filho cresça 79% em abril, na comparação com o mesmo mês do ano passado.

Considerando partidas internacionais e domésticas, os voos no acumulado desde a reabertura do aeroporto, de 16 de outubro de 2024 a 9 de fevereiro de 2025, correspondem a chegada de 415 mil passageiros. São Paulo e Distrito Federal, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná representaram quase 80% das chegadas.