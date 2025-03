Caxias terá novos atrativos no parque da Festa da Uva

A abertura da Festa das Colheitas 2025, no dia 07 de março, nos Pavilhões da Festa da Uva, também marca a inauguração do Museu da Festa da Uva, localizado na Casa 1 da Réplica, e do Museu da Uva e do Vinho Primo Slomp, na Casa 2.

A iniciativa da implantação dos museus no Parque Mário Bernardino Ramos foi da diretoria da empresa Festa da Uva S/A, com apoio das Secretarias do Turismo e da Cultura.

Os novos atrativos do parque têm acessibilidade e estarão abertos de terça a domingo, das 10h às 16h, com entrada franca. O início da visitação ocorre no dia da abertura da festa, a partir das 16h.

Com o intuito de homenagear uma das maiores festas comunitárias do Brasil, o Museu da Festa da Uva, traz em seu acervo toda história desde o início do evento, que começou com uma exposição de uvas, no dia 08 de março de 1931, realizada no Clube Juventude e organizada por Joaquim Pedro Lisboa, até os dias de hoje, onde alcançou o sucesso trazendo visitantes tanto do país, quanto do exterior.

A mostra apresenta a história de quando a festa foi para o Parque Mário Bernardino Ramos (Parque de Eventos Festa da Uva), um período que terá destaque, já que o evento se consolidou no local. A exposição exibe quadros das rainhas e princesas, vestidos, coroas, joias, e também quadros dos ex-presidentes da Festa. A ideia é contar a história em uma linha do tempo de acontecimentos, por período, trazendo algumas curiosidades como a criação do concurso de rainha, que inovou a na terceira edição da festa, em 1933, coroando Adélia Eberle.

Também será reinaugurado o Museu da Uva e do Vinho Primo Slomp, que retrata um momento histórico e representativo da identidade cultural do imigrante italiano e seus descendentes. Apresenta aos visitantes o percurso de sua história desde o surgimento no Monumento Nacional ao Imigrante até o acolhimento que teve na comunidade de Forqueta, onde estava localizado. Apresenta uma exposição temporária que será contada em partes, já que o acervo é bem amplo.

A professora e museóloga da Secretaria do Turismo e Desenvolvimento Econômico, Fabiana Santos, que recepciona os visitantes, ressalta a importância de espaços museológicos que mostrem a história do município. "A vinda desses museus para cá é necessária, eles contam um pouco mais sobre a história de Caxias e do desenvolvimento da cidade. A gente tem aqui as réplicas que representam essa construção inicial, e depois a gente vai até o Cristo e consegue contemplar a cidade, acho que é bem importante."

O presidente da Festa da Uva S/A., Milton Corlatti, empolgado com a entrega dos novos museus, destaca que são mais um incentivo para a comunidade saber mais sobre a história de Caxias.

"Estes museus vão ser um atrativo para os turistas conhecerem mais sobre a Festa da Uva e sobre o Museu do Vinho. As visitas poderão ser guiadas, nós temos um museóloga que vai acompanhar. Acredito que seja um incentivo para que a própria população caxiense venha conhecer um pouco da história. Tenho certeza que as pessoas vão gostar muito", destaca o presidente.