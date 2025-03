Trensurb não opera entre estações Mercado e Farrapos no Carnaval

Durante a operação especial de transportes no Carnaval, os usuários devem ficar atentos a mudanças na operação dos trens metropolitanos. A Trensurb não oferta ligação entre as estações Mercado e Farrapos nesta segunda-feira (3) e terça-feira (4). O serviço retorna ao normal na quarta-feira (5), segundo a estatal.

Mesmo nas estações abertas, o transporte tem tabela especial nesta segunda-feira, com intervalos de 15 a 20 minutos entre as viagens. Neste terça-feira, o horário é de domingos e feriados, com intervalos de 20 minutos. À noite, as viagens são a cada 23 e 25 minutos.

O fechamento do trecho entre a Farrapos e o Centro Histórico serve para recuperação da via devido aos impactos da enchente de maio de 2024. Nestas áreas, há ônibus que conduzem até a Farrapos, com saída perto do Centro Popular de Compras (Pop Center).