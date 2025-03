Confira o horário de funcionamento de serviços durante o feriado de Carnaval

Como funcionam serviços públicos, bancos e comércio durante o período de Carnaval? O serviço a seguir mostra a operação o que abre e o que fecha em Porto Alegre. Agências bancárias estão fechadas e só retornam ao meio-dia de quarta-feira (5). O Trensurb não opera entre as estações Mercado e Farrapos, apenas da Farrapos até Novo Hamburgo, nesta segunda (3) e terça-feira (4), voltando ao normal na quarta-feira.

Prefeitura da Capital

Mantém o atendimento de serviços e atividades essenciais durante o ponto facultativo, nesta segunda (3), terça (4) e na quarta-feira (5) até as 12h. Loja da Fazenda conta na quarta-feira, a partir das 12h30min às 16h. Os contribuintes podem acessar os serviços online.

Trânsito e transporte

Nesta segunda-feira, 3, as linhas de ônibus operam com tabela eventual com base no sábado, com reforço de algumas linhas que normalmente não operam nesse dia, o que atende a demanda de passageiros. Na terça-feira, 4, feriado de Carnaval, as linhas circularão com horário de domingo e feriado. Quarta-feira, 5, a tabela oficial voltará ao seu horário normal em dias úteis. As tabelas horárias atualizadas estão disponíveis no site da EPTC. Os usuários também podem consultar os horários, em tempo real, na Função GPS dos aplicativos do Cartão TRI, Moovit, Cittamobi e Lá vem o Ônibus.



Bancos

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informa que não haverá atendimento presencial nas agências nesta segunda-feira, 3, e na terça-feira, 4, feriados bancários, durante o período de Carnaval. As compensações bancárias não serão efetivadas nessas datas, incluindo a TED. O PIX, que funciona 24 horas todos os dias e feriados, poderá ser feito normalmente.

O atendimento será retomado na Quarta-Feira de Cinzas (05/03), a partir das 12h (horário de Brasília), com encerramento previsto no horário normal de fechamento das agências. Nas localidades onde as agências fecham tradicionalmente antes das 15h, o início do expediente bancário será antecipado, garantindo o mínimo de 3 horas de atendimento presencial ao público.

A Febraban orienta os clientes a utilizarem preferencialmente os canais digitais, como sites e aplicativo dos bancos, para a realização de transferências e pagamento de contas nos dias em que não houver expediente bancário nas agências.

Boletos de cobrança e contas de consumo (água, energia, telefone, entre outros) com vencimento nos dias em que não há compensação bancária – segunda-feira, 3, e na terça-feira, 4, feriado bancário – poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte, ou seja, na quarta-feira, 5. Já no caso dos tributos e impostos, caso vençam nos dias em que não há compensação bancária, é necessário que o pagamento seja antecipado, para evitar a incidência de juros e multa.



Comércio

O Sindilojas Porto Alegre destaca que o Carnaval não é considerado feriado, porém, a data recebe tratamento diferenciado na Convenção Coletiva de Trabalho da categoria do comércio. De acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) – somente será permitido o trabalho dos comerciários na terça-feira de Carnaval nas empresas que fizerem adesão ao Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) junto ao Sindec Porto Alegre, com a assistência do Sindilojas. Empresas que não possuem o acordo não poderão funcionar com a utilização de não de obra de seus colaboradores na referida data. Demais dias da semana do carnaval o comércio funcionará normalmente.



Supermercados

Os supermercados estão autorizados a funcionar normalmente nesta segunda-feira, 3, e quarta-feira, 5, em Porto Alegre. Na terça-feira, 4, apenas os supermercados que possuem acordo coletivo de trabalho com sindicato.

Mercado Público

Segunda-feira e quarta-feira abertura das 7h30 às 19h. Na terça-feira, 4, o funcionamento das lojas é facultativo, das 9h às 15h.



Trensurb

A Trensurb informa que a operação do metrô nesta segunda-feira segue tabela horária especial, com partidas em intervalos que variam de 15 a 20 minutos. Os trens operam somente entre as estações Farrapos e Novo Hamburgo, com complementação do serviço por ônibus no trecho Mercado - Farrapos. Isso ocorre para obras de recuperação da via devido aos impactos da enchente de maio de 2024.

Na terça-feira, dia 4, os trens circulam conforme as tabelas horárias de domingos e feriados, com partidas em intervalos de 20 minutos ao longo do dia, em ambos os sentidos. À noite, os intervalos entre viagens chegam a 23 e 25 minutos. Na ocasião, os trens também circulam somente no trecho entre Farrapos e Novo Hamburgo, com complementação do serviço por ônibus no restante da linha.



Catamarã

A empresa CatSul, responsável pelo serviço de travessia entre as cidades de Porto Alegre e Guaíba, informa que nesta segunda-feira, dia 3, os horários são de sábados e na terça-feira, dia 4, os horários são de domingo. Na quarta-feira, 5, o horário será de dia normal. Mais informações no site da CatSul: www.catsul.com.br

Área de Lazer

Em razão do feriado de Carnaval, a avenida Edvaldo Pereira Paiva, sentido Centro-bairro, ficará fechada para o trânsito de veículos e estará disponível para área de lazer até as 22h de terça-feira, 4.

Funcionamento dos serviços estaduais



Nesta segunda-feira, 3, na terça-feira, 4, e na quarta-feira (5/3) haverá alterações nos serviços públicos em razão do Carnaval e da Quarta-Feira de Cinzas, conforme o Decreto 57.973, de 6 de janeiro de 2025. Confira as alterações nos serviços.

Segurança Pública

Telefones de emergência:



SSP – disque-denúncia: 181

Polícia Civil (WhatsApp/Telegram): (51) 98444-0606

Denúncia digital: www.ssp.rs.gov.br/denuncia-digital

Brigada Militar (BM): 190

Corpo de Bombeiros: 193

Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM): 198

Denarc (plantão 24 horas para denúncias de tráfico de drogas): 0800 0518 518

Defesa Civil Estadual: 199

Saúde

Hemocentro

- Segunda-feira, dia 3: fechado

- Terça-feira, dia 4: fechado

O serviço será retomado na quarta-feira, dia 5, a partir de 13h.

Av. Bento Gonçalves, 3.722, bairro Partenon – Porto Alegre

Telefones: (51) 3336-6755/3339-7323/3339-7330

Trabalho

Nesta segunda-feira, dia 3, e na terça-feira, dia 4, não haverá expediente nas Agências FGTAS/Sine. O atendimento ao público será retomado na quarta-feira, 5, a partir das 13h.

Em Porto Alegre, a medida também será adotada na sede administrativa da FGTAS (Avenida Borges de Medeiros, 521) e do Programa Gaúcho de Artesanato (Avenida Júlio de Castilhos, 144) e no Vida

Centro Humanístico (Avenida Baltazar de Oliveira Garcia, 2132).

Entrega Cartão Cidadão na FGTAS Porto Alegre

Call Center do Devolve ICMS

Centro de Atenção ao Turista (CAT)

Rodoviária: Largo Vespasiano Júlio Veppo, 70

Fechado temporariamente.

Aeroporto: Av. Severo Dullius, 9.010

Fechado temporariamente.

Centro de Estadual de Treinamento Esportivo (Cete)



Segunda (3/3): 6h às 13h

Terça (4/3): 6h às 13h

Quarta (5/3): 6h às 21h

Endereço: Rua Gonçalves Dias, 700, bairro Menino Deus – Porto Alegre

Agricultura

Ceasa

•Segunda-feira (3/3)

Hortigranjeiros – Pavilhão dos Produtores e Boxes dos Atacadistas: fechado

Setor de carnes: 7h às 17h

Setor de flores: 7h às 15h

Setor de plásticos e embalagens: fechado

•Terça-feira (4/3)

Hortigranjeiros – Pavilhão dos Produtores e Boxes dos Atacadistas: 7h às 15h

Setor de carnes: 7h às 17h

Setor de flores: 7h às 15h

Setor de plásticos e embalagens: 7h às 14h

O funcionamento será retomado normalmente na quarta-feira (5/3).

Secretaria da Agricultura

Nesta segunda-feira, 3, na terça-feira, 4, e quarta-feira, 5, devido aos feriados de Carnaval e Quarta-feira de Cinzas, a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) trabalhará em regime de sobreaviso para notificações das áreas animal e vegetal. O expediente retornará ao normal na quarta-feira, 5, a partir das 13h.

Tudo Fácil - Porto Alegre - Centro

- Segunda-feira, dia 3: fechado

- Terça-feira, dia 4: fechado

- Os atendimentos serão retomados na quarta-feira, dia 5, às 13h

Endereço: POP Center (av. Júlio de Castilhos, 235, 3º andar)

Zona Sul

- Segunda-feira, dia 3: fechado

- Terça-feira, dia (4: fechado

- Os atendimentos serão retomados na quarta-feira, dia 5, às 13h

Endereço: av. Wenceslau Escobar, 2.666 – Tristeza

Zona Norte

- Segunda-feira, dia 3: fechado

- Terça-feira, dia 4: fechado

- Os atendimentos serão retomados na quarta-feira, dia 5, às 13h.

Endereço: Bourbon Shopping Wallig (Av. Assis Brasil, 2611, 3º andar)

Procon RS



- Terça-feira, dia 4: fechado. Atendimento eletrônico por meio do site, para registro de reclamações.

- Quarta-feira, dia 5: fechado pela manhã. Atendimento eletrônico por meio do site, para registro de reclamações. Aberto a partir de 12h.

- Segunda-feira, dia 3: fechado. Atendimento eletrônico por meio do site, para registro de reclamações.
- Terça-feira, dia 4: fechado. Atendimento eletrônico por meio do site, para registro de reclamações.
- Quarta-feira, dia 5: fechado pela manhã. Atendimento eletrônico por meio do site, para registro de reclamações. Aberto a partir de 12h.
- O Procon RS somente atende a consumidores de municípios onde não há Procon local instalado. Para agendamento de atendimento na capital, acesse https://www.procon.rs.gov.br/atendimento-ao-consumidor.

Centro de Referência da Mulher Vânia Araújo Machado (CRM VAM RS)

- Segunda-feira, dia 3: fechado. O atendimento continua sendo realizado pelo 180, Delegacias da Mulher e delegacias comuns. Em caso de emergência e urgência imediata, ligue para o 190.

- Terça-feira, dia 4: fechado. O atendimento continua sendo realizado pelo 180, Delegacias da Mulher e delegacias comuns. Em caso de emergência e urgência imediata, ligue para o 190.

- Quarta-feira, dia 5: fechado durante a manhã. O atendimento continua sendo realizado pelo 180, Delegacias da Mulher e delegacias comuns. Em caso de emergência e urgência imediata, ligue para o 190. Aberto a partir das 12h.

IPE Saúde

- Segunda-feira, dia 3: fechado, não haverá atendimento presencial e por telefone.

- Terça-feira, dia 4: fechado, não haverá atendimento presencial e por telefone.

- Quarta-feira, dia 5: fechado para atendimento presencial. Retorno do atendimento telefônico a partir das 13h.

Centro Administrativo Fernando Ferrari

- Segunda-feira, dia 3: fechado

- Terça-feira, dia 4: fechado

- Quarta-feira, dia 5: a partir das 13h

Av. Borges de Medeiros, 1501 – Praia de Belas

Ouvidoria-Geral do Estado (OGE)



- Terça-feira, dia 4: sem atendimento presencial

Retorno do atendimento presencial na quarta-feira, dia 5, das 13h às 18h.

Endereço: Centro Administrativo Fernando Ferrari (Av. Borges de Medeiros, 1.501, térreo – Praia de Belas, Porto Alegre).

E-mail:

Telefone: 0800 541 6136

Site: ouvidoriageral.rs.gov.br

Detran RS

Nesta segunda-feira, dia 3 e na terça-feira, dia 4, não haverá atendimento pelo chat, na sede administrativa em Porto Alegre (Rua Washington Luis, 904) e nas unidades presenciais no Tudo Fácil. Demandas podem ser encaminhadas pelo Fale conosco e Ouvidoria, por formulário no site da entidade. O Disque-DetranRS (0800 905 5555) e WhatsApp (800 9055555) funcionam normalmente. O atendimento retorna na quarta-feira, dia 5, a partir das 13h.