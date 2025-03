Estado investe R$ 4 milhões nas escolas da rede

O governo do Estado anunciou a liberação de R$ 923 mil para a conclusão do novo prédio de 1,3 mil metros quadrados da Escola Estadual de Ensino Fundamental (EEEF) Barão do Jacuí, em São Jerônimo.

Esse valor, de acordo com o site do governo gaúcho, é parte dos mais de R$ 2,3 milhões investidos em um conjunto de melhorias em escolas estaduais iniciadas em janeiro, com supervisão da Secretaria de Obras Públicas (SOP). Em dezembro, o governo já havia destinado R$ 1,7 milhão para quatro escolas, totalizando R$ 4 milhões nesse conjunto de obras.



Os dados consolidados de 2025 pela SOP revelam, até o momento, a conclusão de 27 demandas de 27 escolas, totalizando R$ 14,3 milhões. Somadas às em fase de contratação, por iniciar ou em execução, são 241 demandas atendidas e R$ 188,8 milhões investidos na Rede Estadual somente neste ano.



Além de São Jerônimo, as obras iniciadas em janeiro, todas com fiscalização da SOP, atendem a instituições de Boa Vista do Buricá, Fagundes Varela, Santo Ângelo, São Borja e São Leopoldo.



Em Santo Ângelo, há duas escolas atendidas: na EEEF Ulysses Rodrigues estão sendo investidos R$ 282 mil, e na EEEF Esther Schröder, R$ 130,6 mil. O Colégio Estadual (CE) Ângelo Mônaco, em Fagundes Varela, recebe R$ 88 mil, após o início de um investimento de R$ 1 milhão no final de 2024.



Além disso, R$ 599,8 mil estão sendo investidos na Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) Villa Lobos, em São Leopoldo, R$ 199,7 mil no Instituto de Educação (IE) Arneldo Matter, em São Borja, e R$ 165,9 mil na Escola Estadual de Educação Básica (EEEB) Barão do Rio Branco, em Boa Vista do Buricá.