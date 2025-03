Piores trechos da malha viária de Porto Alegre estão localizados na Zona Norte

Com o uso da inteligência artificial, metade da malha viária de Porto Alegre já foi mapeada pelo Sistema de Gestão Integrada de Pavimentos (Gipav-POA). A porcentagem representa 2 mil quilômetros, e a meta é atingir 100% ainda no primeiro semestre deste ano. O sistema é gerenciado pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSurb) e utiliza 30 veículos equipados com sensores de trepidação e uma câmera no para-brisa.



O sistema, que entrou em operação em outubro do ano passado, mapeia a condição das vias, identificando buracos, valetas, remendos, deformações e trincamentos, que são encaminhados para as equipes de reparos. Segundo o levantamento, 46% das ruas e avenidas mapeadas estão em ótimas/boas condições; 22% em condições regulares; 32% em mau estado.

“Consideramos um trecho mapeado depois que o veículo passa duas vezes pelo local. Também estamos identificando qual é o tipo de pavimento, porque isso terá uma alteração na identificação, se o pavimento é primário, paralelepípedo ou asfalto”, detalha o secretário de Secretário Municipal de Serviços Urbanos, Vitorino Baseggio.



De acordo com o mapeamento, os três piores trechos estão localizados na Zona Norte da Capital. No topo da lista, está a avenida Martim Felix. Dos 3 quilômetros percorridos, apenas 300 metros são considerados bons. O restante é classificado como péssimo, ruim e regular. As avenidas Palmira Gobbi e José Aloísio Filho também apresentam os piores trechos mapeados até o momento.



Já a avenida Edgar Pires de Castro, na Zona Sul, apresenta o melhor trecho da Capital, seguida pelas estradas São Caetano, no extremo Sul, e Afonso Lourenço Mirante, na Zona Leste. Entre as avenidas que já passaram por intervenções após o levantamento está a avenida Bento Gonçalves, também na Zona Leste.

A avenida Cristiano Kraemer, na Zona Sul, apontada como uma das vias em condições precárias, terá o pavimento recuperado entre a avenida Juca Batista e a Estradas das Três Meninas a partir de março. “A Cristiano Kraemer era uma das piores vias. Então, comprovamos aquilo que já sabíamos. Já estávamos no processo de contratação de revitalização daquela via”, complementa o secretário.



Segundo Baseggio, o sistema irá interligar as informações à plataforma 156+POA para ordem de início das obras. “O Sistema de Controle identifica, mas ainda precisamos de uma pessoa para verificar. A ideia é que no futuro seja feito de forma automática”, explica. A expectativa é que a conclusão dessa etapa ocorra no início do próximo semestre.



O investimento da prefeitura para os primeiros dois anos do uso da tecnologia é de R$ 5,7 milhões. O recurso faz parte de um financiamento de R$ 60 milhões junto ao Banco do Brasil, liberado em 2022.



Piores trechos:

Avenida Martim Felix Berta: 3,1 km percorridos. Destes, 1,4 km é péssimo, 1 km é ruim, 405 m são regulares e 300 m estão bons;

Avenida Palmira Gobbi: 1,6 km percorrido. Destes, 1,4 km é péssimo, 100 m estão ruins e 100 m são regulares;

Avenida José Aloísio Filho: 1,7 km percorrido. Destes, 1,3 km é péssimo e 416 m são ruins.

Melhores trechos: