Movimento na Freeway começa a se intensificar na saída para o feriado de Carnaval

Com previsão da passagem de 500,3 mil veículos rumo ao Litoral Norte do Rio Grande do Sul e às praias de Santa Catarina no feriado de Carnaval, o movimento na BR-290, a Freeway, começou a se intensificar no fim da manhã desta sexta-feira (28). Segundo a CCR ViaSul, concessionária que administra a rodovia, são esperados a passagem de 76,5 mil carros no dia de hoje.

O pico da circulação de automóveis, de acordo com a concessionária, está previsto para ocorrer no sábado (1º) com a passagem de 84,4 mil veículos em direção ao litoral gaúcho e catarinense. Para a volta, são previstos 64 mil carros na terça-feira (4) e outros 58,2 mil na quarta-feira (5). As praças de pedágio de Gravataí e Santo Antônio da Patrulha registraram às 11h a passagem de 7.022 automóveis pela Freeway - 24 carros por minuto.

• LEIA MAIS: Feriado de Carnaval deve movimentar em torno de 130 mil passageiros em Porto Alegre



De acordo com a CCR ViaSul, a BR-386 também deve registrar aumento no tráfego durante o período com cerca de 177,6 mil veículos previstos. Destes, 89 mil deverão seguir em direção ao interior do Rio Grande do Sul enquanto 87,8 mil devem rumar à Porto Alegre. Na sexta-feira (28), a rodovia deve receber uma tráfego maior com, aproximadamente, 17,8 mil carros em direção ao interior e outros 23,1 mil rumo à Porto Alegre. De acordo com a CCR ViaSul, atambém deve registrar aumento no tráfego durante o período com cerca de 177,6 mil veículos previstos. Destes, 89 mil deverão seguir em direção ao interior do Rio Grande do Sul enquanto 87,8 mil devem rumar à Porto Alegre. Na sexta-feira (28), a rodovia deve receber uma tráfego maior com, aproximadamente, 17,8 mil carros em direção ao interior e outros 23,1 mil rumo à Porto Alegre.

Com relação aos melhores horários de circulação nas rodovias, a concessionária pede que os motoristas programem sua viagem de maneira a trafegar nos horários de fluxo menos carregados. Na Freeway, para a saída do feriado, na sexta (28) antes das 15h e no sábado (1º), após as 14h. Para o retorno, na terça-feira (4), antes do meio-dia e na quarta-feira (5) antes das 9h e depois das 18h. Já na BR-386, para a saída do feriado, na sexta-feira (28) antes das 14h e no sábado (1º) após as 11h. Para a volta, na terça (4) antes das 10h e na quarta (5) depois das 18h.

A concessionária informa que, para garantir a segurança dos motoristas que utilizam a Freeway, não está prevista a liberação do acostamento, mesmo durante os períodos de fluxo mais intenso. A medida, entretanto, poderá ser avaliada como recurso extraordinário e em casos excepcionais. Nesses casos, a liberação dos trechos se dará, exclusivamente, quando do acionamento dos piscantes amarelos dispostos ao longo da rodovia. Ao trafegar pelo acostamento, a velocidade máxima é de 70 km/h e não é permitido o trânsito de caminhões. A CCR ViaSul salienta que trafegar pelo acostamento quando o mesmo não estiver liberado é infração gravíssima do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), gerando sete pontos na Carteira nacional de Habilitação (CNH) e multa de R$ 880,41.

A Estação Rodoviária de Porto Alegre registrou movimento intenso de passageiros na manhã desta sexta-feira (28), em função da saída para o feriadão de Carnaval. A previsão é que 35 mil pessoas deixem a Capital. Segundo Jorge Rosa, chefe de Operações do terminal rodoviário, o principal destino é o Litoral Norte, mas a procura é grande pelos ônibus que levam para o interior do Estado. Além dos 270 horários diários, foram colocados 210 ônibus extras para atender a demanda durante o feriado de Carnaval.