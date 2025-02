Prefeitura conclui fechamento definitivo das comportas 5 e 7 no Centro Histórico

A prefeitura de Porto Alegre concluiu, nesta quinta-feira (27), o fechamento definitivo das comportas 5 e 7 do sistema de proteção contra cheias, localizadas na avenida Mauá, no Centro Histórico. Os portões foram substituídos pela extensão do muro, em concreto armado, reduzindo para 11 o número de passagens ao Cais.

"O fechamento definitivo das comportas dá mais segurança à população, reduzindo o risco de infiltrações de água em cheias do Guaíba. Como as passagens já não estavam mais em uso, não há prejuízo ao fluxo do porto", explica o diretor-executivo do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), Vicente Perrone, por meio de nota divulgada pela prefeitura.



A obra foi executada em cooperação técnica entre o Dmae e a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smoi). “Esse é um passo importante na proteção contra as cheias. É mais segurança para as pessoas, mais segurança para a cidade”, ressalta o secretário André Flores.



Licitações - O corpo técnico do Dmae analisa as propostas das três empresas que participaram das concorrências públicas para o fechamento definitivo das passagens 8, 9, 10 e 13. Outra contratação em curso trata da substituição dos portões 11, 12 e 14 - também em fase de análise, mas com quatro concorrentes.



Comportas móveis - As comportas 1, 2, 4, 6, 11 e 12 continuarão móveis, assim como metade do portão 14. Destas, todas as localizadas na avenida Castelo Branco serão substituídas por estruturas mais resistentes. Já as da avenida Mauá serão reformadas - em processo que incluirá a melhoria do sistema de vedação.



Saiba como ficarão as comportas do sistema de proteção contra cheias

• Comporta 1 (Usina do Gasômetro) - será móvel e passará por reforma

• Comporta 2 (Cais Embarcadero) - será móvel e passará por reforma

• Comporta 3 (avenida Mauá x Padre Tomé) - fechada em concreto armado

• Comporta 4 (avenida Mauá x Sepúlveda) - será móvel e passará por reforma

• Comporta 5 (avenida Mauá) - fechada em concreto armado

• Comporta 6 (Catamarã) - será móvel e passará por reforma

• Comporta 7 (avenida Mauá) - fechada em concreto armado

• Comportas 8, 9 e 10 (avenida Castelo Branco) - serão fechadas em concreto armado

• Comporta 11 (avenida São Pedro) - será móvel e substituída por estrutura nova

• Comporta 12 (avenida Cairú) - será móvel e substituída por estrutura nova

• Comporta 13 (avenida Castelo Branco) - será fechada em concreto armado

• Comporta 14 (avenida Castelo Branco x Voluntários da Pátria) - será móvel e substituída por estrutura nova