Após reunião com Cpers, Secretária de Educação decide manter aulas na rede estadual

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), realizou, nesta terça-feira (25), uma coletiva de imprensa no Centro Administrativo de Contingência (CAC), em Porto Alegre, para tratar sobre o conteúdo da reunião com o sindicato dos professores estaduais, o Cpers, que pediu a suspensão das aulas. Na coletiva, as secretárias da Educação e de Obras Públicas, Raquel Teixeira e Izabel Matte, esclareceram que medidas preventivas foram tomadas para enfrentar a onda de calor e assegurar o bem-estar dos estudantes, professores e profissionais da educação e que, portanto, não haverá paralisação.

Na reunião, a secretária Raquel destacou que, em casos excepcionais relacionados ao calor, as escolas devem informar às Coordenadorias Regionais de Educação (CRE) para avaliação e possíveis decisões em comum acordo.



Desde o dia 21 de fevereiro, quando os alertas começaram a ser emitidos pela Defesa Civil estadual, a Seduc tem reforçado uma série de orientações às CREs. As recomendações foram distribuídas na forma de um ofício para os diretores de todas as 2.320 escolas estaduais. O documento prevê, entre outras ações:



• possibilidade de ajustes nos horários de entrada e saída;

• suspensão de atividades físicas durante picos de calor;

• ampliação da hidratação;

• adaptação do cardápio da merenda escolar;

• reorganização de atividades ao ar livre, priorizando ambientes cobertos e ventilados.

Atentas às demandas da comunidade escolar, as CREs mantêm monitoramento constante em relação a casos específicos que necessitem avaliação sobre as condições de atendimento nas escolas.