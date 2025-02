RS terá dia mais quente da 2ª onda de calor nesta terça-feira

Os gaúchos já sentem os impactos da nova onda de calor sobre o Estado. Nesta segunda-feira (24), Quaraí e Santiago, na fronteira Oeste, registraram as maiores temperaturas do Brasil. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nos dois municípios, os termômetros atingiram os 38,1°C. O alerta amarelo para onda de calor se mantém até esta quarta-feira (26).



Nesta terça-feira (25), conforme a MetSul Meteorologia, a onda de calor entra na fase crítica e a previsão é que seja o dia mais quente da segunda onda de calor que atinge o Estado neste ano. A temperatura aumenta já no período da manhã, praticamente todas as regiões terão marcas ao redor e acima de 30°C. Máximas de 38 a 40°C serão registradas em algumas partes do Oeste, no Centro e na Grande Porto Alegre.

Em Porto Alegre, a previsão é de calor extremo com desconforto e risco à saúde pública. O dia será abafado desde cedo. Durante a tarde poderá ter máximas entre 38 e 40°C. O tempo fica seco com céu claro e índices extremos de radiação ultravioleta. Hidratação e filtro solar são recomendados. Amanhã a previsão é de sol e variação de nuvens com previsão de tempo instável durante a tarde. Há risco de pancadas isoladas de chuva. Há potencial para tempestades.

No Oeste e no Sul do Estado há risco de uma chuva de verão ao final do dia. Além do Inmet, o Rio Grande do Sul também está sob alerta da Defesa Civil. A umidade relativa do ar segue baixa, em torno de 30%.