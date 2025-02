Hospital Banco de Olhos São Pietro investe em tecnologia de ponta para cirurgia refrativa

O Hospital Banco de Olhos São Pietro de Porto Alegre está utilizando tecnologia de ponta nas cirurgias refrativas. A novidade é possível a partir de um novo equipamento, chamado Zeiss Mel 90, usado para corrigir graus de miopia, astigmatismo e hipermetropia. O aparelho é capaz de eliminar a necessidade do uso de óculos ou, em casos de grande dependência, reduzir o grau das lentes que o paciente precisa.

Segundo o Chefe da Cirurgia Refrativa do Hospital Banco de Olhos São Pietro, Fábio Dornelles, as vantagens em relação às outras máquinas e tecnologias disponíveis no mercado atualmente são proporcionadas pelo software Presbyond, que permite em pacientes selecionados uma alternativa para a correção da presbiopia (vista cansada).

Dornelles explica que a cirurgia refrativa (correção do grau do óculos) pode ser realizada em pacientes a partir dos 18 anos, e não há limite de idade para ser empregada se o paciente desejar. “O mais importante é ser bem avaliado pelo médico oftalmologista com exames pré-operatórios específicos, e discutido com o seu médico as indicações, contra indicações, e expectativas de resultado após o procedimento”, orienta.

Este não é o único investimento feito recentemente pelo Grupo São Pietro Hospitais e Clínicas, responsável pela instituição. Daniel Giaccheri, sócio fundador do grupo, projeta para o primeiro trimestre deste ano a entrega da primeira das obras de revigoração do prédio do Hospital Banco de Olhos, localizado na rua Engenheiro Walter Boehl n° 285, no bairro Vila Ipiranga. “Nós estamos realizando reparações importantes no prédio, com invTeremos abertura de novas unidades, entre elas no Pontal, e a busca de selos acreditadores em todas as unidades do grupo, confirmando nossa padronização no atendimento de excelência”, afirma.

Além disso, complementa Giaccheri, o grupo tem investido na formação de pessoas e incentivo à aprendizagem organizacional. “Outro eixo importante diz respeito à nossa responsabilidade social, desenvolvendo produtos que propiciam ao maior número de pessoas acesso aos exames e consultas oftalmológicas, chegando em locais que atualmente não temos atendimento. O último ano foi muito produtivo e de conquistas valiosas para o Grupo São Pietro, Hospitais e Clínicas. Tivemos algumas conquistas que atestaram nossa visão de excelência, como os selos de certificações de qualidade de acreditadoras ACSA e ONA, e a certificação GPTW, que conferiu ao grupo o selo que atesta estarmos entre as melhores empresas para se trabalhar”, salienta.