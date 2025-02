Instalação da passarela temporária na ponte do Salso, na Restinga, é concluída

As equipes da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Smsurb) concluíram nesta segunda-feira (24), a instalação da passarela temporária para uso de pedestres durante as obras da nova ponte do Salso, no bairro Restinga, Zona Sul. Nesta manhã, a antiga estrutura, que liga as ruas Nilza da Silveira e do Cedro, foi demolida.A ponte terá 12 metros de extensão e nove metros de largura e é uma antiga reivindicação dos moradores e motoristas que passam pelo local. O investimento é R$ 800 mil, com previsão de conclusão em quatro meses, dependendo das condições climáticas. A empresa DW Engenharia executará a obra, coordenada pela Smsurb.