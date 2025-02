Bairros das zonas Leste, Sul e da área central de Porto Alegre poderão ficar sem água

Em razão de serviços programados pelo Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), bairros das zonas Leste, Sul e da área central poderão ficar sem água durante a semana. A programação começa nesta terça-feria (25) e se estende até a quinta-feira (27).



Na terça-feira, a partir das 8h30, as equipes atuarão na interligação de uma rede de água na rua Mário Meneghetti. O serviço ocorrerá na esquina rua Atenas, onde há uma tubulação de 225 milímetros. Poderá haver falta d’água e/ou baixa pressão em partes dos bairros Jardim-Sabará, Morro Santana e Jardim-Itu. O restabelecimento deve ocorrer à noite, podendo demorar um pouco mais nas áreas mais altas e distantes.

Já na quarta-feira (26), a partir das 8h, será instalada uma bomba reserva na Estação de Bombeamento de Água Tratada (Ebat) São Jorge I. Haverá impacto no abastecimento em parte dos bairros Vila Nova e Belém Velho. O retorno da água deve ocorrer à noite, podendo demorar um pouco mais nas áreas mais altas e distantes.



O departamento segue com ações na quinta-feira. A partir das 8h, o Dmae atua na substituição de válvulas de sucção nos motores da Estação de Bombeamento de Água Tratada (Ebat) Moinhos de Vento. O serviço pode gerar impacto no fornecimento de água em parte dos bairros Auxiliadora, Bom Fim, Rio Branco, Bela Vista, Independência, Jardim Botânico, Moinhos de Vento, Mont’Serrat e Petrópolis. O retorno da água deve ocorrer à noite, podendo demorar um pouco mais nas áreas mais altas e distantes.



As agendas poderão ser alteradas por motivos técnicos ou climáticos. A evolução dos trabalhos será atualizada, em tempo real, nas redes sociais do Dmae.

Após paradas mais longas, a água pode apresentar alterações de coloração e gosto. O fenômeno é decorrente do arraste de micropartículas não prejudiciais à saúde, que podem estar nas paredes internas das tubulações. Se o aspecto normal demorar a ser restabelecido, o cliente pode solicitar a lavagem da rede e do ramal domiciliar no Sistema 156.