Dmae atua na limpeza do poço da casa de bombas da Trensurb

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) e a Trensurb atuam nesta quinta-feira (20) na limpeza do poço da casa de bombas da empresa federal. A estação, localizada entre a rua Voluntários da Pátria e a avenida Sertório, recebe serviços de um caminhão supersugador, equipamento capaz de remover até 680m³ de resíduos por minuto.



“A remoção dos resíduos sólidos dos poços permite que essas estruturas voltem a receber um maior volume de água. Com isso, é otimizada a capacidade de amortecimento - o que, consequentemente, desafoga as redes e melhora o sistema de drenagem”, explica a diretora de Operações do Dmae, Isabel Costa.



O planejamento das ações integradas entre Dmae e Trensurb foi definido durante reunião dos gestores dos órgãos, realizada há duas semanas. Na oportunidade, a prefeitura da Capital se colocou à disposição para designar servidores ao monitoramento e operação, 24 horas, da estação.



Desde novembro, a casa de bombas da empresa federal conta também com um eletrocentro - equipamento concebido pelo Dmae e fabricado sob medida para o Departamento. Ele é capaz de substituir, com rapidez, estruturas como transformadores, paineis e armários de acionamento elétrico.



Dmae e Trensurb atuarão juntos na investigação sobre a existência de um trecho de rede interligado em uma das estruturas de drenagem que a casa de bombas recebe e que não consta no projeto da empresa federal. Se a hipótese for confirmada, os equipamentos poderão ser redimensionados para aumentar a eficiência da estação.