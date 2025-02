Campanha busca valorizar Porto Alegre e suas experiências

Com a proximidade do aniversário de Porto Alegre, iniciativa da Imobi celebra os ícones da capital dos gaúchos e incentiva a redescoberta dos espaços urbanos. Lançada na semana passada, a campanha “Viva Porto Alegre, Viva Out of Home” convida os cidadãos a redescobrir e valorizar os espaços icônicos da cidade, especialmente neste verão.

Com uma série de layouts exclusivos, como gravuras e desenhos, a campanha estampa alguns dos principais pontos turísticos e culturais da cidade, como o Gasômetro, o Laçador, a Redenção, a Orla do Guaíba, o Santander Cultural, entre outros pontos. A ideia é reforçar a conexão dos moradores com a cidade e seus ícones, destacando a beleza e as experiências que a cidade oferece ao ar livre.

A ação visa reforçar o orgulho pela cidade e o potencial do meio Out of Home (OOH) para gerar impacto positivo no cotidiano urbano. A campanha já pode ser conferida em diversos ativos digitais estratégicos da cidade. São mais de 100 espaços, entre placas de esquina, bancas, empenas e outros, impactando em todas as regiões da cidade, milhões de pessoas todos os dias, na principais ruas e avenidas da Capital.