Emergência do Hospital Criança Conceição atenderá apenas casos graves até domingo

Durante três dias, a Emergência do Hospital Criança Conceição (HCC), na Zona Norte de Porto Alegre, atenderá somente pacientes encaminhados pelo Samu e com risco de morte. A restrição dos atendimentos ocorre das 19h desta quinta-feira (20) até as 19h do próximo domingo (23), em razão da limpeza dos dutos de ar-condicionado.