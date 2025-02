IPE Saúde lança cartão digital em busca de mais agilidade nos atendimentos

O IPE Saúde lançou, nesta semana, o Cartão Digital para acesso dos segurados aos serviços de saúde do plano. A nova funcionalidade, já disponível no aplicativo do IPE Saúde, possibilita que os usuários realizem atendimentos médicos e hospitalares sem a necessidade do cartão físico.



A inovação busca oferecer mais segurança, agilidade e conveniência para os 900 mil segurados e para os prestadores de serviços, como médicos, hospitais, clínicas e laboratórios. Com o lançamento do cartão digital, o IPE Saúde simplifica o processo de acesso aos serviços, permitindo que os segurados gerem, diretamente no aplicativo, um código de atendimento único. Este código é informado ao prestador de serviços credenciados para autorizar o atendimento, tornando desnecessário o uso do cartão físico. A plataforma também conta com geolocalização, trazendo mais segurança ao sistema.

LEIA TAMBÉM: Governador entrega 68 veículos para secretárias de Saúde e Agricultura

"Nos últimos anos, trabalhamos incansavelmente para reestruturar o IPE Saúde, garantindo condições para inovação e excelência em seus processos. O lançamento do cartão digital é um exemplo concreto do compromisso do governo do Estado em aprimorar continuamente os serviços aos usuários do IPE Saúde", destacou a secretária de Planejamento, Governança e Gestão, Danielle Calazans.



O cartão físico, atualmente utilizado pelos segurados, continua válido e ainda poderá ser usado normalmente. A introdução do cartão digital visa oferecer uma alternativa para garantir maior conveniência e agilidade no acesso aos serviços de saúde e complementa a experiência do aplicativo do IPE Saúde, em funcionamento desde 2023 nas plataformas Android e iOS.

“Com este lançamento, estamos avançando em nossa missão de proporcionar um atendimento de qualidade e de fácil acesso aos nossos segurados. A digitalização dos processos tem um impacto positivo tanto para quem utiliza o plano quanto para os prestadores de serviços, que contarão com um sistema mais ágil e sem a necessidade de manuseio de um cartão físico”, afirmou o presidente do IPE Saúde, Paulo Afonso Oppermann.



O novo cartão digital foi desenvolvido em parceria com a Procergs, empresa pública de tecnologia que tem como foco a inovação e a melhoria dos serviços públicos. A colaboração visa modernizar e otimizar os processos do IPE Saúde, além de oferecer mais confiança aos usuários ao dispensar o uso de um cartão físico, o que pode ser especialmente vantajoso em situações de perda ou roubo do documento. IPE Saúde e Procergs são instituições vinculadas à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG).