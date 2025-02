Governador entrega 68 veículos para secretárias de Saúde e Agricultura

O governador Eduardo Leite realizou a entrega, na manhã da última sexta-feira (14), de 68 veículos para as Secretarias da Saúde (SES) e da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi). O ato, que ocorreu em frente ao Palácio Piratini, também contou com as presenças dos titulares da SES, Arita Bergmann, e da Seapi, Clair Kuhn. Conforme o governador, os veículos devem fortalecer o trabalho de atenção primária e visitação das equipes de saúde da família e, na agricultura, apoiar os municípios em ações de mitigação dos efeitos da estiagem.“Todo o funcionamento da estrutura da saúde depende também da locomoção dos nossos servidores, acompanhando, fiscalizando, gerenciando a saúde no interior do Estado. E, na parceria com a bancada federal gaúcha, também estamos apoiando os municípios a reduzir os impactos da seca”, afirmou Leite. “Nos últimos anos, temos feito uma renovação importante da frota em diversas áreas, segurança pública, agricultura, saúde, educação, sempre buscando ampliar os serviços e garantir as melhores condições de atuação, com conforto e segurança para os nossos servidores”, acrescentou o governador.Para a SES, foram entregues 50 novos veículos, que ampliarão e qualificarão a frota usada em ações da pasta. São 25 carros do tipo sedan e 25 caminhonetes 4x4, adquiridos com recursos estaduais e federais. Os veículos serão distribuídos entre as 18 coordenadorias regionais da SES e o nível central em Porto Alegre. Os carros foram adquiridos com recursos do Tesouro do Estado, ao custo de aproximadamente R$ 2,7 milhões, enquanto as caminhonetes, com investimento de quase R$ 5,4 milhões do governo federal.Desde 2021, já foram investidos aproximadamente R$ 27 milhões na aquisição de veículos para a área da Saúde, atingindo a renovação de quase metade de sua frota. “Além de ampliar a frota das nossas 18 coordenadorias regionais de saúde, esses veículos darão suporte para as equipes de vigilância em saúde e aquelas que realizam visitas ao interior do Estado, facilitando e conferindo maior segurança ao trabalho. Nos últimos anos, adquirimos caminhões com refrigeração, caminhões para distribuição de vacinas, caminhões baú para realizar a distribuição de outros insumos, vans de 15 lugares para o deslocamento de grupos maiores, entre outros veículos”, detalhou Arita.Para a Seapi, foram entregues seis caminhões pipa de 10 mil litros e 12 caminhões truck, que serão encaminhados para 17 municípios gaúchos. Os itens foram adquiridos com recursos de emendas da bancada federal gaúcha, com contrapartida do governo do Estado.Desse conjunto, seis caminhões pipa e seis caminhões truck provêm das emendas parlamentares de 2023 e representam um valor de mais de R$ 7,7 milhões.Esses itens se somam às 212 máquinas e equipamentos agrícolas que foram entregues em novembro do ano passado, cujo investimento total do convênio é de mais de R$ 71,7 milhões, com contrapartida de aproximadamente R$ 11,7 milhões do governo do Estado, o maior já feito pela Seapi para esse tipo de aquisição. Desses seis caminhões pipa, cinco serão destinados aos municípios, e o sexto ficará sob a gestão da Seapi para ser disponibilizado às cidades que mais necessitam.Os outros seis caminhões truck entregues se referem ao convênio de 2022 das emendas parlamentares. Esses itens representam um investimento de quase R$ 3,9 milhões. O valor total do convênio de 2022 foi de aproximadamente R$ 40,5 milhões, com contrapartida de mais de R$ 5,5 milhões do governo do Estado. Os demais equipamentos já haviam sido entregues no início de 2023.“Pela primeira vez, temos a indicação de caminhões pipa pelos deputados federais nas emendas parlamentares. É um equipamento importante para os municípios, principalmente em períodos de estiagem. Essa entrega é mais uma demonstração da parceria da bancada federal gaúcha com o governo do Estado, para apoiar ainda mais as nossas cidades”, ressaltou Kuhn.