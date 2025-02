Santa Casa fecha emergência obstétrica e Neonatologia a partir do dia 26

A emergência obstétrica e os centros Obstétrico e de Neonatologia do Hospital Santa Clara, do complexo hospitalar da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, estará fechada temporariamente em razão da realização de manutenção no sistema de ar-condicionado da instituição de saúde. O fechamento será no período de 26 de fevereiro a 11 de março. Na quarta-feira (26) e na quinta-feira (27), a Emergência Obstétrica irá operar com restrição nos atendimentos.

Na sexta-feira (28), a emergência obstétrica e os centros obstétrico e de neonatologia estarão fechadas para a desocupação e realização dos serviços programados, como ocorre anualmente. Já a maternidade do Hospital Nora Teixeira permanece com funcionamento normal. As secretarias municipal e estadual da Saúde já foram comunicadas para as devidas providências. A Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre informa que os pacientes já internados terão continuidade em seus tratamentos, podendo ser transferidos para outras instituições de saúde se necessário.

Em casos de emergência, o plano de contingência será acionado para garantir a segurança assistencial.

A previsão de conclusão dos trabalhos é para o dia 11 de março. A Santa Casa informa que os novos atendimentos aos pacientes serão retomados a partir do dia 12 de março.