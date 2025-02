Sol deve predominar na maior parte do Rio Grande do Sul

O frescor do amanhecer persistirá nas primeiras horas desta quarta-feira e, com isso, entre a Serra Sudeste e a Campanha, as mínimas podem atingir até 10°C. Já na Serra Nordeste, onde há instabilidade, a queda de temperatura será menos acentuada. De modo geral, uma massa de ar seco predominará na maior parte do Rio Grande do Sul, garantindo períodos de sol em diversas regiões.

LEIA MAIS: RS enfrenta chuva acima de 90mm e estragos em 15 cidades



Por outro lado, nas áreas Norte e Nordeste do Estado, o tempo continuará instável, com muitas pancadas de chuva. A previsão é de precipitação forte, com possibilidade de temporais isolados, especialmente entre a Serra e o Litoral Norte. Durante a tarde, a temperatura subirá nas regiões onde o tempo permanecer seco. Assim, na Metade Sul e Oeste, as máximas devem ficar entre 28 e 30°C, chegando a 32°C na fronteira com a Argentina.



Em Porto Alegre e Região Metropolitana, o sol aparecerá entre nuvens, com previsão de maior variação térmica - a mínima será de 19°, enquanto a máxima deve chegar aos 30°C. Nos próximos dias, o tempo seguirá firme, com amplas aberturas de sol e o calor intensificando-se gradualmente. Por outro lado, nas áreas Norte e Nordeste do Estado, o tempo continuará instável, com muitas pancadas de chuva. A previsão é de precipitação forte, com possibilidade de temporais isolados, especialmente entre a Serra e o Litoral Norte. Durante a tarde,. Assim, na Metade Sul e Oeste, as máximas devem ficar entre 28 e 30°C, chegando a 32°C na fronteira com a Argentina.Em Porto Alegre e Região Metropolitana, o sol aparecerá entre nuvens, com previsão de maior variação térmica - a mínima será de 19°, enquanto a máxima deve chegar aos 30°C. Nos próximos dias, o tempo seguirá firme, com amplas aberturas de sol e o calor intensificando-se gradualmente.