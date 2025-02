Ideb do Rio Grande do Sul deve ser um dos maiores até 2035

O Rio Grande do Sul tem como meta atingir a nota de 6,7 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) nos anos iniciais, até 2035. No último balanço, divulgado em 2023, o Estado atingiu a nota de 5,8. A agenda do governo gaúcho para educação nos próximos dez anos foi apresentada em uma coletiva de imprensa, realizada na Casa da Ospa, nesta terça-feira (18).



A Secretaria de Educação do Estado (Seduc) almeja alavancar a qualidade da aprendizagem em todos os níveis, incluindo também os ensinos Fundamental e Médio, visando colocar o Rio Grande do Sul no ranking dos três estados com o maior índice. “Estudamos caso a caso, projetamos o aumento do Ideb, a partir da nossa série histórica. Cada escola recebeu um quadro com acordos de resultados para que a meta seja atingida”, explicou a responsável pela pasta, Raquel Teixeira.

LEIA TAMBÉM: Programa prevê 7 mil vagas de Educação Infantil e 20 novas escolas em Porto Alegre



De acordo com ela, o sistema de governança também está alinhado. “São metas ousadas, mas científicas”, destaca. Para atingir os objetivos, o governo gaúcho aposta, principalmente, em quatro frentes: aumentar a velocidade da melhoria educacional; tornar a comunidade e as estruturas escolares resilientes; formar uma rede de ensino coesa e eficiente, além de transformar a oferta educacional na intensidade necessária.



Entre os programas já em andamento, o vice-governador, Gabriel Souza, deu ênfase no Todo Jovem na Escola - que fornece o pagamento de uma bolsa mensal de R$150,00, vinculado à frequência escolar. Dados de uma avaliação promovida pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG) indicam que 97% dos alunos que participaram do programa em 2022 deram continuidade nas atividades em 2023.

“Somos o Estado com o maior índice de evasão do Brasil, isso está diretamente relacionado com a nossa cultura de começar a trabalhar muito cedo”, salienta Souza. Desde a implementação, em 2021, o programa beneficiou mais de 235 mil estudantes, com um investimento de R$ 400 milhões até janeiro deste ano. Para ter acesso ao benefício é necessário retirar o cartão do programa, que está disponível até 28 de fevereiro, na Casa do Gaúcho.



Questionado sobre a permanência da agenda após a gestão atual, o governador Eduardo Leite destacou que “há pautas que precisam atravessar a divisão de governos, não existe política pública que consiga se consolidar em quatro anos, precisa ter algum grau de permanência”.



Ainda de acordo com o governador, duas vertentes estão interligadas diretamente com os municípios: a divisão do ICMS, com base no desenvolvimento da educação, e o Alfabetiza Tchê. O programa realiza uma avaliação diagnóstica dos anos iniciais. “A partir disso, verificamos a defasagem e as fragilidades. Utilizamos isso para orientar a formação de professores”.