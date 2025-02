Tempo segue instável nesta terça-feira em todo o Rio Grande do Sul

O tempo ficará mais instável nesta terça-feira (18) na Metade Norte do Rio Grande do Sul devido à presença de uma frente fria, que provocará céu encoberto por nuvens e pancadas de chuva a qualquer momento. Modelos da MetSul indicam que o potencial de precipitação forte é maior entre a madrugada e o turno da manhã, com variação mínima de temperatura nessas áreas.

Já na Metade Sudoeste, o ar seco e ameno predominará, com temperaturas mínimas abaixo de 20°C entre a Campanha e a Zona Sul. Durante a tarde, o sol brilha, e a temperatura sobe gradativamente, com máximas ao redor de 30°C.

Em Porto Alegre e Região Metropolitana, as primeiras horas da madrugada podem registrar precipitação esparsa. Ao longo do dia, o sol aparece entre nuvens, e a temperatura sobe progressivamente, com máxima de 28°C e mínima de 22°C. Na quarta-feira, o sol predominará de manhã, mas as nuvens aumentarão, e pancadas de chuva devem ocorrer à tarde e à noite.

Segundo o Inmet, o acumulado significativo de chuvas persiste. O órgão emitiu um aviso de perigo de tempestades válido até o final do dia de hoje. O aviso prevê chuva intensa, com acumulados de 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia, além de ventos fortes (60 a 100 km/h) e possibilidade de queda de granizo.