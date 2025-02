Ginásios vão ao chão com temporal que atingiu Imbé

Dois ginásios desabaram em Imbé com o vento e a chuva que atingiram o município neste domingo (16). Ao longo desta segunda-feira (17), os estragos estão sendo contabilizados, mas há dificuldade no processo por conta da falta de luz, que impede, inclusive, o funcionamento da internet.

A Escola Norberto Martins Cardoso, no bairro Nova Nordeste, teve o telhado do ginásio parcialmente arrancado. O ginásio do Centro Esportivo Estudantil, onde há um projeto da prefeitura de Imbé no turno inverso às aulas, também foi destruído.

Com mais escolas afetadas, as aulas foram canceladas. As informações são da assessoria de imprensa da prefeitura de Imbé.