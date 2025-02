Leonardo Lamachia assume a presidência da OAB/RS para o triênio 2025/2027

O presidente da Ordem do Advogados do Brasil - seccional Rio Grande do Sul (OAB/RS), Leonardo Lamachia, assume nesta terça-feira (18) a presidência para o triênio 2025/2027. A solenidade de posse será realizada no Theatro São Pedro, em Porto Alegre, às 18h. Na eleição realizada em 2024, Lamachia foi reeleito presidente da OAB/RS para o triênio 2025/2027, com 77% dos votos válidos, alcançando um total de 38.070 votos. O pleito eleitoral contou com a participação de 52.857 profissionais da advocacia.

A chapa vitoriosa, "OAB Mais", é composta em sua maioria por mulheres e terá mandato até 31 de dezembro de 2027. Leonardo Lamachia recebeu 38.070 votos (77% dos votos válidos). Paulo Torelly, representante da chapa "Somos Tod@s OAB – Muda OAB/RS", recebeu 11.439 votos (23% dos votos válidos).

Com uma sólida trajetória no Direito, Leonardo Lamachia, irmão de Claudio Lamachia, primeiro gaúcho a presidir a OAB Nacional, reafirma seu compromisso com a defesa das prerrogativas da advocacia e com o avanço das conquistas para a sociedade. Em seu primeiro triênio, ele conquistou importantes avanços, e promete continuar o trabalho em prol da classe nos próximos três anos. A posse terá a presença de todos os presidentes de tribunais, mais de 15 presidentes de seccionais, dirigentes nacionais da OAB, autoridades do poderes Executivo e Legislativo.

Após a cerimônia de posse, será realizado um jantar festivo no Salão Nobre da Catedral Metropolitana de Porto Alegre, às 21h, aberto aos convidados por adesão. O evento será uma oportunidade para celebrar o início deste novo ciclo de liderança, com perspectivas de novas conquistas para a advocacia gaúcha. A cerimônia também contará com a posse dos novos conselheiros federais e seccionais, que acompanharão a diretoria da OAB/RS em suas atividades e decisões.

Composição da diretoria da OAB/RS e os nomes dos conselheiros federais e seccionais

Diretoria OAB/RS

Leonardo Lamachia (presidente)

Claridê Chitolina Taffarel (vice-presidente)

Ana Lúcia Piccoli (secretária-geral)

Regina Soares (secretária-geral adjunta)

Jorge Fara (tesoureiro)

Diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul (CAARS)

Neusa Maria Rolim Bastos (presidente)

Paula Grill Silva Pereira (vice-presidente)

Alessandra Glufke (secretária-geral)

Juliano Sampaio Gonçalves (secretário-geral adjunto)

Matheus Portella Ayres Torres (tesoureiro)