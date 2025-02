Linha Turismo promove passeio com acessibilidade com rota pelos murais de arte urbana de Porto Alegre

Neste sábado (15), a Linha Turismo de Porto Alegre, em parceria com o projeto Olhe Para Cima, o primeiro tour com medidas de acessibilidade. O passeio, cuja rota explorou murais artísticos em prédios da Capital, contou com áudio descrição e Libras.



O passeio, que aconteceu para convidados, é um piloto que faz parte de estudos para democratização do turismo em Porto Alegre. A experiência servirá de base para o portfólio do Linha Turismo.



O Festival Olhe Para Cima é uma iniciativa realizada pela Pólen Arte em Movimento que explora os murais dedicados à arte urbana em Porto Alegre.

O Linha Turismo estima tornar o passeio acessível uma atração mensal. As audiodescrições dos murais estão disponíveis no YouTube do Festival Olhe Pra Cima.