Com 700 mil alunos, ano letivo começa no Rio Grande do Sul após adiamento

Após a suspensão da abertura do ano letivo por conta do calor intenso que atinge o Rio Grande do Sul, as aulas na rede pública do Estado começaram nesta quinta-feira (13) para 700 mil estudantes. A Secretaria Estadual da Educação informa que os discentes serão atendidos em 2.320 instituições de ensino em 2025. Em Porto Alegre, uma das escolas mais tradicionais, o Instituto de Educação, recebeu os alunos com muita festa.

A diretora da escola, Alessandra Lemes, disse que era uma alegria recebê-los após as incertezas causadas pela determinação da Justiça estadual de suspender o início das aulas, inicialmente previsto para a segunda-feira (10), em razão do calor intenso dos últimos dias. "Temos muitos alunos novos no primeiro dia e para nós é um desafio até porque estamos implementando o Ensino Médio em tempo integral", destaca. Segundo a diretora, a instituição de ensino possui salas climatizadas, porém, ela diz que essa não é a realidade da maior parte das escolas da rede estadual de ensino. "Estamos solidários com os colegas que não tem a mesma climatização do Instituto de Educação", ressalta.

Alunos do Instituto de Educação General Flores da Cunha foram recepcionados pelos professores Tânia Meinerz/JC

Com relação a lei 15.100/2025, que proíbe o uso de telefones em escolas públicas e particulares, e que foi sancionada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em janeiro deste ano, a diretora do Instituto de Educação diz que é um novo desafio para todos da escola. "Vamos cumprir a legislação. E de uma forma tranquila vamos conscientizar os alunos sobre a importância de não usar ", acrescenta. Na recepção feita aos estudantes no auditório da escola, a diretora abordou o tema com os alunos.

O Instituto de Educação General Flores da Cunha conta com 90 professores, 23 funcionários e 1.231 alunos. Na entrada da escola no bairro Bom Fim, a direção da instituição de ensino colocou a mensagem de "boas-vindas" aos estudantes e pais. Às 7h35min, tocou a sirene e os "novos" e "velhos" estudantes entraram pelo portão onde foram recebidos com palmas pelos professores do IE. Eles foram encaminhados para o auditório Villa-Lobos onde foram apresentados aos docentes e funcionários.

Por volta das 7h15min, a movimentação na frente do Instituto de Educação era intensa com a presença de alunos, pais e responsáveis. A estudante Alice Cavalcante, 15 anos, chegou a escola na companhia da mãe, Rita Cavalcante. "Estou nervosa e com muita expectativa", disse a jovem que vai cursar o primeiro do ano do Magistério. Ela pretende seguir a carreira da mãe que é professora no Colégio Aplicação, no bairro Agronomia, e de boa parte dos seus familiares que são docentes. "A minha ideia é lecionar para crianças", diz a adolescente. Já a estudante Maria Eduarda Silva dos Santos, 14 anos, e cursando a 8ª série, disse que estava tranquila para reencontrar os colegas.