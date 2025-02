Mais de 1,6 mil escolas estaduais não contam com ar-condicionado no RS

Mesmo com chuva em algumas regiões do Rio Grande do Sul, as temperaturas continuam elevadas. Em Porto Alegre, os termômetros registraram mais de 31°C nesta quarta-feira (12). Nesse cenário, 700 mil alunos da rede pública do Estado voltam às aulas nesta quinta-feira (13), após o Tribunal de Justiça (TJRS) derrubar a liminar que adiava o retorno das aulas. Das 2,3 mil instituições, 633 contam com ar-condicionado, e mais de 800 devem começar o ano letivo com demandas na rede elétrica. Os dados foram confirmados na tarde desta quarta pela secretária de Obras Públicas do Estado, Izabel Matte. De acordo com ela, esse “número era maior”. No final do ano passado, eram mais de 1 mil escolas com pendências na rede elétrica. A reforma passa por um processo criterioso e composto de etapas, com objetivo de garantir segurança e eficiência, de acordo com as normas técnicas vigentes. As pendências, no entanto, dificultam a instalação de ar-condicionado nas salas de aula, motivo que levou o Centro dos Professores Estaduais do RS (Cpers Sindicato) a pedir o adiamento do ano letivo para a próxima segunda-feira (17). Um dos motivos que explicam o número de escolas com demandas elétricas, segundo a secretária, é o histórico de investimentos do Estado no setor. “Temos o conhecimento do nível de baixos investimentos que o Estado tinha até pouco tempo, o que levou a termos dificuldades na rede escolar”. De acordo com ela, o modelo de contrato utilizado nas obras era o “um por um”. Desde março de 2024, a Secretaria de Obras Públicas (SOP) utiliza a contratação simplificada, modalidade que permite a manutenção das escolas de uma forma agilizada. “Anteriormente, demorava cerca de 400 dias entre a solicitação e a ordem de início. Hoje, são 90. Queremos diminuir mais”, salienta Izabel. Neste ano, o modelo se aplica em todas as regiões do Estado.