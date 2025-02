Sociedade Hípica: clube de tradição renasce modernizado

Uma grande reforma realizada no segundo semestre do ano passado deixa a Sociedade Hípica cheia de novos significados. Além de modernizar seu ambiente funcional, com o salão com 400 m² e capacidade para até 300 pessoas, transformou e modernizou o local deixando ideal para casamentos, aniversários, confraternizações empresariais e outros eventos especiais.

Além do amplo salão, é possível expandir a experiência ao ar livre, aproveitando mais 1000 m de área com grama e piscina, criando o cenário perfeito para eventos ao pôr do sol ou para um momento de lazer em meio à celebração. Além do gramado e da piscina um jardim arborizado, plantado há mais de 50 anos, revitaliza a sede.



O espaço foi projetado para oferecer toda a comodidade e infraestrutura necessária, incluindo uma cozinha equipada para o preparo de refeições, dois camarins para os organizadores ou artistas e banheiros adaptados, com acessibilidade para todos.



Para informações sobre datas disponíveis, valores e condições basta entrar em contato com a secretaria da Sociedade Hípica Porto Alegrense, que está localizada na Rua Nossa Senhora de Guadalupe, 249, no bairro Hípica, em Porto Alegre.