Porto Alegre é a capital com dia mais quente do País nesta terça-feira

Porto Alegre é a capital mais quente do País nesta terça-feira (11), com 39,3ºC registrados até o meio da tarde na estação automática do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), localizado no Jardim Botânico. Segundo informações da empresa de meteorologia MetSul, a capital gaúcha teve a maior temperatura do ano, ápice da onda de calor que permanece no Rio Grande do Sul nas últimas semanas.

Em Campo Bom, na região do Vale dos Sinos, foram registrados 41,3ºC pelas 13h, configurando a segunda marca mais alta em 41 anos de medição. Segundo a MetSul, a onda de calor que castiga o Estado deve arrefecer, mas dando lugar a temporais e vendavais a partir desta quarta-feira (12). No meio da tarde em diante e durante a noite podem se formar áreas de instabilidade em diversas regiões do RS, com chuva que será irregular, de forte a intensa e acompanhadas de temporais isolados.