EGR alerta para intervenções em oito estradas nesta semana

Os motoristas devem estar atentos para a execução de obras e intervenções em oito estradas gaúchas nesta semana, a partir de segunda-feira (10), conforme alerta a Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR). Ao todo, serão 12 frentes de trabalho que exigirão atenção dos condutores que trafegam por diversas regiões do Rio Grande do Sul.



A EGR solicita aos usuários para que dirijam com prudência, respeitando os limites de velocidade e as sinalizações nos segmentos rodoviários, observando as obras e as possíveis restrições de trânsito. A atuação das equipes pode ocasionar bloqueios de faixas e, consequentemente, lentidão ou retenção sinalizada em determinados pontos e horários de maior movimento.

No Vale do Taquari, as equipes concluíram as 24 vigas e os 10 pilares que sustentarão a nova ponte sobre o Arroio Forqueta, na ERS-130, entre Lajeado e Arroio do Meio. O trabalho agora se concentra na construção das travessas na parte superior dos pilares, onde serão apoiadas as vigas. Além disso, segue a construção do aterro de nivelamento da rodovia com a nova ponte. Na ERS-129, no quilômetro 96, em Vespasiano Corrêa, ocorrem serviços de remoção de material em virtude de deslizamentos no local.



Na Serra Gaúcha e Hortênsias, a ERS-235 segue com as obras de construção de rotatória no quilômetro quatro, em Nova Petrópolis. Ainda na ERS-235, ocorrem trabalhos de roçada entre os quilômetros 1 e 25, entre Nova Petrópolis e Gramado. Também ocorrem serviços de manutenção asfáltica na ERS-020, do quilômetro 67 ao 86, em Três Coroas, Taquara e São Francisco de Paula (reparos localizados). No quilômetro 85 ao 89 da mesma rodovia são executados serviços de sinalização (pintura), na cidade de São Francisco de Paula. Na RSC-453 ocorrem trabalhos de sinalização do quilômetro 63 ao 67, em Westfália, e a realização de roçada e limpeza do quilômetro 50 ao 90 da mesma rodovia, entre as cidades de Teutônia, Westfália, Boa Vista do Sul, Carlos Barbosa e Garibaldi.



Já na Região Metropolitana (Sinos, Paranhana e Litoral), na ERS-040, as equipes executam manutenção asfáltica no quilômetro 64, na rotatória de Capivari do Sul, e a roçada entre os quilômetros 30 e 70, em Viamão e Capivari do Sul. Na ERS-474, do quilômetro 0 ao 20, em Santo Antônio da Patrulha, será feita a conservação rotineira, com roçadas e limpeza de margens. As equipes farão o mesmo trabalho na ERS-239, do quilômetro 29 ao 39, entre Sapiranga, Araricá e Nova Hartz.

Confira a relação completa das frentes de trabalho, os trechos e municípios envolvidos

Construção de ponte

ERS-130, no quilômetro 75, entre Arroio do Meio e Lajeado (lajes, blocos de fundação, pilares e rampa de acessos).

Construção de rotatória



ERS-235, no quilômetro quatro, em Nova Petrópolis.

Manutenção asfáltica

ERS-020, do quilômetro 67 ao 86, em Três Coroas, Taquara e São Francisco de Paula (reparos localizados).

ERS-040, quilômetro 64, em Capivari do Sul (reparos localizados).

ERS-129, quilômetro 96, em Vespasiano Corrêa (remoção de deslizamento).

Sinalização

RSC-453, do quilômetro 63 ao 67, em Westfália (pintura).

ERS-020, do quilômetro 85 ao 89, em São Francisco de Paula (pintura).

Conservação, limpeza de margens, sarjetas e drenagens, rodaças e tapa-buracos

RSC-453, do quilômetro 50 ao 90, entre Teutônia, Westfália, Boa Vista do Sul, Carlos Barbosa e Garibaldi.

ERS-239, do quilômetro 29 ao 39, entre Sapiranga, Araricá e Nova Hartz.

ERS-235, do quilômetro 1 e 25, entre Nova Petrópolis e Gramado.

ERS-474, do quilômetro 0 ao 20, em Santo Antônio da Patrulha.

ERS-040, do quilômetro 30 ao 70, em Viamão e Capivari do Sul.