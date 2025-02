Rio Grande do Sul terá temperaturas próximas dos 40°C nesta terça

O calor extremo será o grande destaque do dia em todas as regiões do Rio Grande do Sul, com previsão de marcas próximas ou acima dos 40°C em cidades da Região Metropolitana, Centro e Oeste. Inicialmente, o sol predomina com poucas nuvens em todo o território gaúcho, já com muito abafamento desde as primeiras horas da manhã desta terça-feira (11).

LEIA TAMBÉM: Pets precisam de cuidados especiais em razão do calorão no RS



Até mesmo a temperatura mínima ficará alta, na faixa de 25 a 27°C, em diversas cidades, podendo ser de 28°C em partes do Oeste. Mais para o final da tarde, há risco de chuva de verão, principalmente entre a Zona Sul e a Campanha. Tempestades acompanhadas de vendavais e granizo poderão ocorrer de forma localizada.

Em Porto Alegre, será mais um dia tórrido, com alto risco para a saúde pública, de acordo com a MetSul Meteorologia. As temperaturas mínima e máxima ficarão muito altas com elevação dos índices de umidade que agravam a sensação de abafamento. Entre o final da tarde e à noite, pancadas isoladas de chuva com temporais também poderão ocorrer. Amanhã, em todo o Estado o abafamento será ainda mais intenso, mas com maior risco de temporais.