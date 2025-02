Com arte urbana, travessa no Centro Histórico atrai turistas e moradores de Porto Alegre

Inaugurado no fim de novembro do ano passado, a Travessa Araújo Ribeiro, agora rebatizada de Travessa Passarinho, no Centro Histórico (junto à Casa de Cultura Mario Quintana), tem atraído turistas e moradores de Porto Alegre.

Os grafites expostos no paredão do prédio dos Correios - e que retratam poemas de Mario Quintana - chamam atenção de quem passa e são um convite para tirar fotos. Não à toa, a criação do local foi inspirado no Beco do Batman, um dos pontos turísticos mais “instagramáveis” de São Paulo (SP).



“Faz sentido a comparação com o Beco do Batman, mas lá é um lugar mais fechado, enquanto o nosso Centro tem o benefício de estar próximo ao rio (Guaíba), de ser um espaço mais amplo e aberto”, associa a historiadora Paula Rafaela da Silva.



Natural de Três de Maio, mas residindo, atualmente, na Capital, Paula ainda não tinha visitado a travessa e a sua primeira impressão foi positiva, em especial, em relação à arte urbana que cerca o local.



“Acho bem bacana essa ideia de colocar mais cor na cidade, que geralmente é tomada pelo cinza. Aprovo também o fato da arte estar acessível e não restrita a um espaço fechado, como em um museu. Gosto muito da ideia de estar no trânsito no dia a dia e ser surpreendida por um mural imponente e bonito”, reflete a historiadora.



Com uma opinião semelhante, a estudante de arquitetura Laura Sauereesig dos Santos, que mora em Sapiranga, veio para Capital fazer um ensaio de fotos em alguns pontos da cidade e elegeu a Travessa Passarinho como um desses locais.



“É a primeira vez que venho aqui. Acho muito interessante trazer um pouco de cor para as cidades que costumam ser tão cinzas, ainda mais próximo a um lugar tão importante, que é a Casa de Cultura Mario Quintana”, aponta.



A estudante também lembrou que há pouco menos de um ano o Centro Histórico teve as suas ruas inundadas com as chuvas que atingiram o Estado em maio de 2024. “É estranho passar caminhando por locais que tiveram um nível de água alto no ano passado. Mas graças a Deus estamos aqui de novo, podendo visitar esses locais tão especiais e podendo valorizar esses espaços”, reflete.



Rua da Ladeira deve ser próximo ponto a ser revitalizado



Localizada entre as ruas Sete de Setembro e Siqueira Campos, a revitalização do local, promovida pela Prefeitura de Porto Alegre, contou, além dos painéis de street art, com novos bancos, floreiras e iluminação. Vale lembrar que, por questões legais, o nome "Travessa Araújo Ribeiro" foi mantido nas placas e nos mapas, enquanto "Passarinho" será apenas um apelido.

Segundo a prefeitura, a próxima via a ser revitalizada deverá ser a rua General Câmara, conhecida como rua da Ladeira, com projeto já concluído. No futuro, o Viaduto da Borges também passará por intervenções artísticas.

Confira mais imagens do local

Travessa Araújo Ribeiro, entre as ruas Sete de Setembro e Siqueira Campos, no Centro Histórico EVANDRO OLIVEIRA/JC

