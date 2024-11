Em homenagem a verso clássico, Travessa no Centro da Capital será apelidada Passarinho

O famoso verso "Eles passarão... Eu passarinho!", eternizado nas letras do poeta gaúcho Mário Quintana, dará nome a um novo espaço de convivência no Centro Histórico de Porto Alegre. A partir do dia 23 deste mês, a Travessa Araújo Ribeiro, situada entre as ruas Sete de Setembro e Siqueira Campos, será apelidada de Travessa Passarinho e contará com bancos, floreiras, iluminação cênica, câmeras de segurança, pintura e painéis de street art.

A área, uma continuidade da Travessa dos Cataventos (via que corta a Casa de Cultura Mario Quintana), será inspirada no Beco do Batman, um dos principais pontos turísticos de São Paulo. Com apoio dos Correios e do Banco Central, que cederam as paredes externas de seus prédios, já estão sendo realizadas intervenções artísticas no local desde a última sexta-feira (1).

"Desde que começamos as atividades na Travessa, percebemos um grande engajamento da população. Muitos já estão usando os bancos instalados recentemente para socializar e acompanhar o trabalho dos artistas, que têm deixado o espaço belíssimo", celebra o chefe da Secretaria Municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos (SMPae), Cezar Schirmer.

A revitalização, que conta com a participação de onze artistas, integra o programa Centro + , coordenado pela pasta, que busca incentivar a ocupação de espaços públicos e valorizar a vida cultural, de lazer e turística do Centro Histórico da Capital.

"Queremos renovar a Região. A Travessa Araújo Ribeiro, por exemplo, é praticamente uma extensão da Casa de Cultura Mario Quintana e, em homenagem ao poeta, buscamos qualificá-la, transformando-a em uma galeria a céu aberto. Isso atrairá moradores, artistas e demais visitantes, servindo como modelo para futuras revitalizações no bairro. Queremos ampliar este conceito para outros pontos", acrescenta Schirmer.

A Travessa Passarinho será inaugurada oficialmente com o evento Grafite Sinfônico, no dia 23, das 14h às 23h, combinando pintura, música e atividades culturais, em parceria com a Black Sheep Project, responsável pela curadoria. Posteriormente, o local terá uma agenda rotativa de eventos culturais.

Vale lembrar que, por questões legais, o nome "Travessa Araújo Ribeiro" será mantido nas placas e nos mapas, enquanto "Passarinho" será apenas um apelido. Segundo a prefeitura, a próxima via a ser revitalizada deverá ser a rua General Câmara, conhecida como rua da Ladeira, com projeto já concluído. No futuro, o Viaduto da Borges também passará por intervenções artísticas.