Porto Alegre registra temperaturas elevadas neste sábado

Porto Alegre, mais uma vez, amanheceu com muito calor. Neste sábado (8), às 11h, os termômetros de rua registravam temperaturas acima dos 30ºC.

A Feira dos Agricultores Ecologistas e a Feira Ecológica do Bom Fim, que acontecem na avenida José Bonifácio, no entorno do Parque da Redenção, receberam muitas pessoas em busca de um refúgio contra o abafamento do dia. Só a agroindústria da Família Coelho, de Gravataí, vendeu em sua banca o equivalente a 400 litros de caldo de cana nesta manhã.

