Chuva chega para dar trégua ao calorão no RS, mas ele deve voltar esta semana

A quinta-feira (6) amanheceu com chuva em Porto Alegre e em diversas regiões do Rio Grande do Sul. Apesar disso, os termômetros continuavam marcando temperaturas próximas a 30°C por volta das 8h. A tendência é que a sensação de calor amenize ao longo do dia, mas o abafamento deve voltar em breve.

De acordo com a meteorologista Estael Sias, da MetSul Meteorologia, irá fazer ainda muito calor em fevereiro, com um repique na próxima semana . A partir da quarta-feira (12) deve passar uma frente fria pelo território gaúcho. "Devemos ter temperatura bem amena e agradável em todo o RS. No dia 12 refresca mais a Metade Sul e o Oeste e no dia 13 de forma mais generalizada", diz. Já neste sábado, no entanto, as máximas devem se aproximar dos 40°C novamente.

O Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil (Cemadec), com base em informações da Catavento Meteorologia, emitiu um alerta preventivo para esta quinta-feira, indicando a possibilidade de acumulados de até 30 mm de chuva em Porto Alegre, acompanhados de descargas elétricas, rajadas de vento entre 50 km/h e 70 km/h e eventual queda de granizo.

O alerta é válido até as 18h. Diante dessas condições meteorológicas, a Defesa Civil e a Comissão Permanente de Atuação em Emergências (COPAE) seguem em monitoramento e prontidão para atendimento de eventuais ocorrências.

A população deve evitar enfrentar o mau tempo, manter distância de áreas alagadas, arroios e rios, além de buscar abrigo seguro caso resida em locais de risco. Também é importante evitar proximidade com árvores, postes e placas de sinalização, que podem ser derrubados pelos ventos.