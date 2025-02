Rio Grande do Sul deve ter calor intenso até a próxima semana

maior temperatura desde o início dos registros, em 1910 mais um dia de calor intenso. Embora haja chance de chuvas e leve diminuição dos termômetros entre quinta e sexta-feira, as altas temperaturas devem agir sobre o território gaúcho ao menos até a próxima quarta-feira (12). Após um dia de marcas históricas, em que o Rio Grande do Sul registrou a, com 43,8ºC em Quaraí, o Estado enfrenta. Embora haja chance de chuvas e leve diminuição dos termômetros entre quinta e sexta-feira, as altas temperaturas devem agir sobre o território gaúcho

Segundo as estações de medição do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), no início da tarde desta quarta-feira (05), a temperatura varia entre 25,7ºC, em São José dos Ausentes e 38,7ºC, novamente em Quaraí. Já na Capital, faz também intenso calor, com 33,6ºC.

De acordo com a meteorologista Estael Sias, da MetSul Meteorologia, até que haja alívio, apesar de uma pequena diminuição nos próximos dias, irá fazer ainda muito calor, com um repique na próxima semana. Após mais uma tarde escaldante nesta quarta, há possibilidade de chuva na quinta-feira e sexta-feira. "O termômetro diminui um pouco a temperatura, mas ainda vai estar muito quente. E entre domingo e terça-feira vai haver um repique do calor. Durante a segunda e terça-feira podemos ter novos recordes de temperatura, inclusive na Grande Porto Alegre", explica.

A partir da quarta-feira (12) deve passar uma frente fria pelo território gaúcho. "Devemos ter temperatura bem amena e agradável em todo o RS. No dia 12 refresca mais a Metade Sul e o Oeste e no dia 13 de forma mais generalizada", complementa.

Segundo a MetSul, o calor muito intenso deve ainda formar nuvens carregadas isoladas com chuva esparsa da tarde para a noite desta quarta-feira (5), e instabilidade em alguns pontos do interior. Há possibilidades de temporais muito localizados de vento e granizo.

Alguns dados analisados pela MetSul indicam instabilidade maior entre o extremo Sul e a Campanha entre o fim do dia e o começo de quinta-feira. O aviso indica sobretudo no Chuí e Santa Vitória, com possibilidade de chuva localmente intensa.

O Inmet publicou também, nesta quarta-feira, um aviso de grande perigo referente a onda de calor. Conforme adverte o órgão federal, há risco há saúde por temperatura 5ºC acima da média por período maior do que 5 dias. A onda de calor abrange o oeste, noroeste e nordeste, centro, sudeste e Região Metropolitana do RS, além do oeste catarinense. A advertência dura até segunda-feira (10).