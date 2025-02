Residencial de contêineres que pegou fogo em Porto Alegre não tinha PPCI

O conjunto de contêineres que pegou fogo neste sábado (1), no bairro Partenon, na zona Leste de Porto Alegre, não tinha Plano de Prevenção Contra Incêndio (PPCI). A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros, na tarde deste domingo (2). A origem do fogo, no entanto, segue desconhecida.



As chamas tiveram início no começo da tarde deste sábado, no residencial de metal da empresa Housing, situado na avenida Cubano, próximo da garagem da Carris, antiga estatal de ônibus urbanos. Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por volta das 14h20min.

“Chegando no local encontrou-se uma edificação composta por containers de três pavimentos. Foram utilizadas técnicas de combate à incêndio como resfriamento e espaço confinado. O combate durou 3h e o rescaldo 3h. Não houve vítimas”, diz a nota. De acordo com a Defesa Civil, eram 42 kitnets e todas foram comprometidas. Destas, 32 estavam ocupadas por 36 moradores.



Procurada pela reportagem, a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) informou que não possui qualquer vínculo institucional, acadêmico ou jurídico com o local atingido. “A PUCRS lamenta o incêndio ocorrido no Eco-Housing, condomínio de contêineres localizado na Zona Leste de Porto Alegre, na tarde deste sábado (1), e se solidariza com as famílias impactadas na expectativa de que não haja vítimas”.

O Jornal do Comércio também fez contato com o número de WhatsApp informado no site da empresa responsável. Até o fechamento deste material, não houve retorno da Housing.