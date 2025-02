Incêndio destrói residencial de contêineres em Porto Alegre

"Perda total no prédio", informou o Corpo de Bombeiros no fim da tarde deste sábado (1), sobre o impacto do incêndio que atingiu uma instalação de moradias em contêineres, em Porto Alegre. O fogo teve início no começo da tarde no residencial de metal da empresa Housing, situado na avenida Cubanos, no bairro Partenon, na Zona Leste da Capital, perto da garagem da Carris, estatal de ônibus urbanos.