Incêndio atinge estrutura de moradias em contêiner em Porto Alegre

Incêndio atinge neste sábado (1) moradias em estrutura de contêineres na Zona Leste de Porto Alegre. Segundo informação dos Bombeiros da Capital, no perfil no X (ex-Twitter), o fogo atingiu residência na estrutura de metal situada na avenida Cubanos, no bairro Partenon. Não houve registro de feridos.

No fim da tarde, ainda havia cinco guarnições dos Bombeiros atuando no local. A Defesa Civil também acompanha a situação no local. O fogo atingiu um eco-housing de contêineres. Em Porto Alegre, há este tipo de construção em diversos pontos da cidade.