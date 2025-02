Médicos do Hospital Universitário de Canoas paralisam atividades

atraso no pagamento de médicos contratados pela prefeitura Após reunião realizada na tarde desta sexta-feira (31), médicos do Hospital Universitário (HU) de Canoas irão paralisar atividades eletivas e admissão de novos pacientes. De acordo com o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers), a medida ocorre apóspor meio de regime CNPJ para plantões e internações.

Segundo o Simers, a classe recebeu uma proposta de prefeitura, mas por falta de documentação oficial, os médicos do HU optaram pela paralisação. Caso ocorra a formalização da proposta da prefeitura, a assembleia será convocada novamente.

Médicos do Hospital de Pronto Socorro de Canoas (HSC) também estão com atraso no pagamento. Porém, até o momento, não irão aderir a paralisação, mas, segundo o Simers, há indicativo de rescisão coletiva de médicos na instituição.

Com a paralisação, serão suspensas as internações no HU, mas mantendo atendimento aos pacientes já internados. Na instituição, há também serviços como obstetrícia e maternidade que são contratados por regime CLT. Estes, não terão nenhum tipo de restrição de atendimento.