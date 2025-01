Central do Cidadão 156 completa um ano com 1,3 milhão de atendimentos

Há um ano, quando foi criada a Central do Cidadão 156 – serviço que centralizou o atendimento de todas as secretarias e órgãos municipais da Prefeitura de Porto Alegre – não se imaginava o tamanho do desafio que seria enfrentado com as enchentes. Ao comemorar o aniversário do serviço e os mais de 1,3 milhão de atendimentos, nesta sexta-feira (31), a Secretaria Municipal de Transparência e Controladoria destacou a sua capacidade de se adaptar.

• LEIA TAMBÉM: Procon Porto Alegre comemora 18 anos com entrega de nova sede

Para a titular da pasta, Mônica Leal, o sistema é uma conexão entre o porto-alegrense e a administração pública: “Além de se sentir atendido nas suas necessidades básicas, que vem desde o buraco, uma sinaleira, a fila, a saúde, o IPTU, o morador se sente parte da administração pública”.

No período mais grave da tragédia climática, o sistema incorporou em menos de 24 horas um protocolo para as cheias ligado diretamente à Defesa Civil. Por meio dele, agilizou-se os auxílios, acolhimentos e distribuição de materiais e alimentos aos desabrigados.

Ao longo de 2024, 55% pelos canais digitais dos atendimentos ocorreram pelos canais digitais. Somaram-se 2 milhões de mensagens via SMS e WhatsApp, 660 mil ligações, 3 mil sessões no chat e 200 ocorrências no Reclame aqui. Emitiu, ainda, 2 milhões de mensagens via SMS e WhatsApp, puderam ser agendadas mais de 6 mil castrações de animais e enviadas 95,8 mil confirmações de consultas médicas.

Apesar dos diversos motivos para celebrar, o secretário de Administração e Patrimônio (SMAP), Cassiá Carpes, ressalta a necessidade de um afinamento melhor das demandas. “Muitas vezes, as secretarias envolvidas informava que o problema estava resolvido e não estava. Isso acumulava os protocolos”, afirma o titular da pasta.

A Central de Atendimento ao Cidadão 156 recebe e encaminha as solicitações da população referentes aos serviços públicos prestados pelos órgãos municipais. As principais demandas envolvem zeladoria: água, esgoto, limpeza urbana, poda de árvore e tapa buraco. Entre os atendimentos, são feitos acompanhamentos dos protocolos abertos e alertas meteorológicos, de mobilidade urbana e falta d'água.