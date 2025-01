Atingida pela enchente, Unifácil Farrapos retoma funcionamento total

Com um investimento de R$ 3 milhões, a Unimed Porto Alegre retomou o funcionamento total da Unifácil na avenida Farrapos. A estrutura foi duramente atingida pelas enchentes de maio de 2024, que causaram destruição em todo o primeiro andar da unidade localizada no bairro Floresta. A água atingiu a altura de 1,5 metro. A solenidade de reinauguração foi realizada nesta sexta-feira (31) e contou com a presença da direção da empresa, funcionários e médicos.

O presidente do Conselho de Administração da Unimed Porto Alegre, Márcio Pizzato, disse que a unidade foi amplamente afetada pelas enchentes de maio, o que exigiu a reconstrução total do andar térreo. "Não tinha visto nada igual na minha vida e jamais imaginei que a avenida Farrapos pudesse alagar", recorda. Segundo Pizzato, toda a área do primeiro andar foi destruída e foi necessário fechar a unidade. A estrutura foi ampliada de 16 consultórios médicos para 32. "As consultas médicas passaram de 16 mil para 25 mil por mês", destaca. Além da Unifácil Farrapos atingida pela enchente, a Unimed teve prédios alagados em Cachoeirinha, na Região Metropolitana, no Cais Embarcadero e no Instituto Caldeira.

O gerente de Unidades de Negócio da Unimed, Alexander Jardine, explica que foi melhorado o fluxo na unidade com o aumento dos guichês de atendimento, que inicialmente eram quatro, e agora passaram para 15. O prédio de dois mil metros quadrados de área teve a recepção toda remodelada e ampliada. O primeiro andar conta 14 consultórios - 18 estão concentrados no segundo andar onde desde agosto eram realizados os atendimentos parciais. A Unifácil Farrapos fechou em 3 de maio de 2024, e no final de agosto do ano passado reabriu parcialmente, com atendimento apenas no segundo piso do local.

Segundo Jardine, entre as principais novidades estão a alteração no layout para atendimento de recepção, melhorando o fluxo de pacientes na unidade com o aumento de quatro para 15 guichês de atendimento aos pacientes. O local conta com novos consultórios de pediatria, totalizando quatro; novo consultório de Fonoaudiologia. Além disso, o espaço conta com sala para Atenção Primária à Saúde, com seis posições de trabalho interno e monitoramento de pacientes vinculados no programa. Os pacientes Unifácil têm acesso a posto de coleta, nutricionista e fonoaudiólogo.

Os 32 consultórios médicos recebem, semanalmente, 88 médicos cooperados nas seguintes especialidades: clínica médica, dermatologia, ginecologia e obstetrícia, oftalmologia, ortopedia e traumatologia, otorrinolaringologia, pediatria, cardiologia e cardiologia Pediátrica. Além disso, a unidade no bairro Floresta conta com cirurgia do aparelho digestivo, cirurgia geral, coloproctologia, endocrinologia e metabologia, gastroenterologia, mastologia, medicina da família e comunidade, neurocirurgião, neurologia, pneumologia, psiquiatria, proctologista, reumatologia, traumatologia pediátrica e urologia.