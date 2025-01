Casarão na rua Mostardeiro está à venda por R$ 10,9 milhões

Com 483 metros quadrados e desocupado há três anos, o casarão da rua Mostardeiro, nº 189, está à venda por R$ 10,9 milhões. O imóvel no bairro Moinhos de Vento, localizado entre as ruas Miguel Tostes e Mariante, era ocupado pela loja Inês Noivas.

O proprietário Carlos Pilla diz que o terreno vai até a rua dona Laura e consta na lista de Bens Tombados e Inventariados de Porto Alegre. Na frente do terreno na rua Mostardeiro, foram colocados tapumes e uma empresa de vigilância particular realiza a segurança da área. O imóvel está localizado entre o edifício Dom Francisco Campos Barreto, nº 227, e o Centro Profissional e Comercial Villeroi, nº 157.

A Imobiliária Sperinde, responsável pela comercialização do imóvel, informa que o valor para compra é de R$ 10,9 milhões. O casarão no bairro Moinhos de Vento possui cinco quartos, vagas de estacionamento, duas suítes e seis banheiros. No pavimento térreo, segundo a Sperinde, o pé direito é de aproximadamente cinco metros, piso laminado, salas amplas, rampa de acesso, banheiro adaptado e vitrine ampla para rua Mostardeiro.

No pavimento superior, existem duas varandas, salas amplas e bem arejadas, com banheiro social. O porão conta com cinco salas amplas, dois banheiros, copa e lavanderia. A localização no bairro Moinhos de Vento e a proximidade com o Centro Histórico e com os bairros Rio Branco, Independência e Auxiliadora é um dos fatores, segundo a Imobiliária Sperinde, pelo valor de R$ 10,9 milhões.

As edificações classificadas como Estruturação são aquelas que se constituem em elementos significativos ou representativos da história da arquitetura e urbanismo para a preservação das diferentes paisagens culturais construídas ao longo do tempo no município. As edificações classificadas como estruturação não podem ser destruídas.

Já as edificações classificadas como Compatibilização são aquelas que preservam o entorno e a ambiência das edificações classificadas como Estruturação. As edificações classificadas como Compatibilização podem ser substituídas por edificações novas com volumetria (altura e proporção) adequada a das edificações vizinhas, preservadas como Estruturação.