MPRS reconhece dolo eventual nas mortes decorrentes do incêndio na Pousada Garoa

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) pediu, nesta terça-feira (28), a declinação de competência a uma das Varas do Júri de Porto Alegre do processo que trata do incêndio ocorrido na Pousada Garoa, em Porto Alegre. A tragédia ocorreu em 26 de abril de 2024 em hospedaria destinada a pessoas em situação de vulnerabilidade social, e resultou na morte de 11 pessoas.