MPRS pede novas diligências à Polícia Civil no inquérito da Pousada Garoa

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) pediu que a Polícia Civil realize, no prazo de 120 dias, novas diligências no âmbito do inquérito que apurou o incêndio ocorrido em uma das unidades da Pousada Garoa, em Porto Alegre, que resultou na morte de 11 pessoas. A tragédia ocorreu no dia 26 de abril do ano passado em uma hospedaria destinada a pessoas em situação de vulnerabilidade social.Conforme a Promotoria de Justiça Criminal de Porto Alegre, as diligências servirão para que se possa concluir se há ou não responsabilidade, se há delito culposo ou doloso, já que o MP ainda não tem posição sobre o enquadramento penal.A Polícia Civil havia concluído o inquérito em dezembro. Foram indiciadas três pessoas por incêndio culposo com resultado morte: o proprietário da pousada e dois servidores da Prefeitura de Porto Alegre, o presidente da Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc) e a fiscal do contrato da pousada junto à prefeitura.