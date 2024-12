Três pessoas são indiciadas pelo incêndio na Pousada Garoa em Porto Alegre

Sete meses. Este foi o tempo necessário para a conclusão do inquérito do incêndio na unidade da Pousada Garoa, localizada na avenida Farrapos, no Centro de Porto Alegre. Na madrugada de 26 de abril, 11 pessoas morreram e outras 14 ficaram feridas



As informações foram confirmadas na tarde desta sexta-feira (6), pelo delegado Daniel Ordahi, da 17ª delegacia de polícia da Capital. Entre os indiciados, estão o dono da pousada Garoa, André Kologeski da Silva, o presidente da Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc), Cristiano Atelier Roratto e a fiscal de serviço da Fasc, Patrícia Mônaco Schüler.



Segundo o delegado Daniel Ordahi, “uma série de fatores levou até o indiciamento do dono da pousada, principalmente, negligência. Ele não fez nada do que deveria ter feito”. De acordo com o delegado, André Kologeski também não deu entrada no protocolo do Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndios (PPCI). Até o momento, a reportagem não localizou a defesa do dono da pousada. . Este foi o tempo necessário para a conclusão do inquérito do incêndio na unidade da Pousada Garoa, localizada na avenida Farrapos, no Centro de Porto Alegre.. Conforme a Polícia Civil, três pessoas foram indiciadas pelo crime de incêndio culposo. A origem do fogo, no entanto, ainda não foi identificada.As informações foram confirmadas na tarde desta sexta-feira (6), pelo delegado Daniel Ordahi, da 17ª delegacia de polícia da Capital. Entre os indiciados, estão o, André Kologeski da Silva, o presidente da Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc), Cristiano Atelier Roratto e a fiscal de serviço da Fasc, Patrícia Mônaco Schüler.Segundo o delegado Daniel Ordahi, “uma série de fatores levou até o indiciamento do dono da pousada, principalmente,. Ele não fez nada do que deveria ter feito”. De acordo com o delegado, André Kologeski também não deu entrada no protocolo do Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndios (PPCI). Até o momento, a reportagem não localizou a defesa do dono da pousada.



Já Patrícia Mônaco, da Fasc, “realizava a fiscalização in loco. No contrato dela, consta fiscal de serviço da Pousada Garoa”, explica o delegado Ordahi. Eram realizadas visitas periódicas e preenchimentos de relatórios de acompanhamento. “Olhamos, praticamente, todos os relatórios e não consta nenhuma inconformidade”, complementa.



Cristiano Roratto, por sua vez, “era responsável pelo contrato vigente”, detalha Ordahi. Procurada pela reportagem, a Fasc relatou que irá se manifestar apenas após o acesso aos resultados da investigação.



Mais de 50 pessoas foram ouvidas durante o período das investigações. No final de novembro, o então secretário de Desenvolvimento Social de Porto Alegre, Léo Voigt, que pediu exoneração do cargo ainda em maio, afirmou ao Jornal do Comércio que não foi procurado para prestar depoimento. Questionado sobre o assunto, o delegado Ordahi explicou que “a Fasc, tem uma pessoa jurídica, com CNPJ, orçamentos próprios e os contratos são assinados pelo presidente”.

LEIA TAMBÉM: Investigações na Pousada Garoa são impactadas devido às enchentes

Na reta final das investigações, uma revisão do laudo do Instituto Geral de Perícias (IGP), foi realizada, com objetivo de esclarecer se a hipótese de incêndio criminoso estava afastada. Segundo o delegado responsável, o fogo teve início no térreo, entre os quartos 31 e 32, perto de uma escada de metal, em formato caracol. “O que iniciou o fogo, se foi espontâneo, ainda não foi definido”, reforça.



A hipótese de incêndio criminoso, no entanto, foi descartada, a partir do avanço das investigações e da verificação de imagens ao redor. Inicialmente, esse ponto foi levantado pelos próprios sobreviventes do incêndio. Conforme o delegado, “teria ocorrido uma briga com um indivíduo vestido de amarelo e supostamente ele teria colocado fogo. Verificamos com os porteiros e com as câmeras e não há ninguém semelhante, ele apenas foi citado”, esclarece o delegado.



Em razão da Lei de Licitações e da Lei de Liberdade Econômica, o contrato entre a Fasc e a Garoa não poderia exigir um Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndios. Porém, “foram realizadas fiscalizações e identificadas condições inadequadas. Essa questão deveria ter sido reportada”, complementa Ordahi.



Desde o incêndio até o resultado do inquérito, mensalmente, a reportagem do Jornal do Comércio buscou os responsáveis pela rede de pousadas, mas não obteve retorno. Uma investigação Preliminar Sumária (IPS), para apurar os fatos a respeito do contrato com a Pousada Garoa, segue em andamento pela Prefeitura de Porto Alegre.



O tempo para conclusão o inquérito, considera a complexidade do caso e as enchentes que atingiram grande parte do Rio Grande do Sul. Ainda em outubro, o delegado Daniel Ordahi, afirmou que cada pessoa tem em média seis a sete laudos, entre eles o toxicológico. O inquérito foi encaminhado ao Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP/RS).