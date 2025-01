Carris é a primeira empresa de Porto Alegre com ar-condicionado em toda frota

Embora tenha mantido o mesmo nome, há um ano, a Companhia Carris Porto-Alegrense deixou de ser uma empresa pública e foi vendida à Empresa de Transporte Coletivo Viamão. Durante o período, foram investidos mais de R$ 90 milhões na compra de 85 novos ônibus. A empresa começa o ano sendo a primeira de Porto Alegre com ar-condicionado em 100% da frota, composta por 262 veículos ativos.



Todos os 85 ônibus novos já possuem o equipamento de fábrica. Além disso, foram consertados 146 aparelhos da frota anterior e comprados outros nove para instalação nos carros que não tinham ar. “Era um desafio de anos. A situação da frota era muito séria. Faltavam cerca de 40 carros por dia, a empresa estava executando 88% das viagens programadas. Todo dia algum cliente ficava esperando na parada”, lembra o diretor administrativo-financeiro da Carris, Octávio Bortoncello.

A partir da nova gestão, a empresa calcula uma queda de 60% nas reclamações por superlotação, além da redução pela metade das queixas por não cumprimento do horário, falta de horário, falta de ar-condicionado ou recusa de passageiros. Outro destaque é a redução da idade média da frota de 9,8 anos para 5,2 anos, abaixo da média nacional — que é de 6,45 anos, segundo a NTU (Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos).

A Carris opera atualmente com 262 veículos ativos, sendo 40 articulados Carris/Divulgação/JC



Colocar toda a frota em operação foi um desafio, na percepção de Octávio e do diretor-presidente da Carris, Leonel Bortoncello. Nessa etapa, foram destinados mais R$ 3,85 milhões na recuperação e reativação de veículos da frota existente. Outros 61 ônibus antigos foram retirados de circulação. , na percepção de Octávio e do diretor-presidente da Carris, Leonel Bortoncello. Nessa etapa, foram destinados maisde veículos da frota existente. Outros 61 ônibus antigos foram retirados de circulação.

“Enfrentamos uma campanha política nesse processo, mas os resultados já estavam sendo razoáveis. Em 90 dias, saímos de 88% de eficiência para 98%”, destaca Leonel. Com a aquisição de novas unidades, atualmente, a Carris opera com 262 veículos ativos, sendo 40 articulados. Juntos, eles transportam aproximadamente 160 mil passageiros.



“Inicialmente, projetamos a compra de 56, depois aumentamos para 62 até chegarmos aos 85”, completa Octávio. O número representa um aumento de 23 veículos em relação ao anunciado durante a assinatura do contrato de concessão de serviço.



Dos 85 novos ônibus, seis são superarticulados e contam com 23 metros. “Eles acabaram chegando um pouco depois, o que foi praticamente um evento. Todos os funcionários ficaram felizes, inclusive, tiraram fotos”, conta o gerente-administrativo. Os veículos transportam 150 pessoas.



Todos os ônibus novos são equipados com ar-condicionado, GPS, suspensão a ar, acessibilidade plena e quatro câmeras para garantir a segurança. As imagens obtidas podem ser vistas pelo motorista no painel, permitindo o monitoramento tanto interno quanto externo durante o embarque e desembarque dos usuários.



Além disso, o motor é padrão Euro 6, mais ecológico, e que reduz em até 111 vezes a emissão de poluentes na comparação com os mais antigos que ainda estão em uso. Do recurso total, R$ 1,57 milhão também foi destinado em reformas da oficina, áreas administrativas, refeitórios, banheiros, da estrutura de TI e sistemas, entre outras melhorias.



Com a nova gestão, 193 colaboradores foram promovidos. Ao todo, o grupo é formado por mais de 900 profissionais. Durante a enchente, apenas quatro veículos foram impactados. Conforme os gestores, eles estavam em locais de conserto. Ao longo do ano passado, 38,456 milhões de passageiros foram transportados pela Carris, com a realização de 455 viagens diárias.