MEC recebe críticas por demora na divulgação do resultado do Sisu

A indefinição sobre o horário de divulgação do Sisu 2025 (Sistema de Seleção Unificada) neste domingo (26) despertou críticas nas redes sociais contra o MEC (Ministério da Educação). O sistema é hoje a principal porta de entrada para instituições públicas de ensino superior de todo o País. Disputam as vagas candidatos que realizaram o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) em 2024 e não tiraram nota zero na prova de redação.

No X (antigo Twitter), o resultado do Sisu figura entre os principais assuntos do Brasil. Participantes reclamam de falta de informação e relatam ansiedade diante da espera. Procurada, a assessoria de imprensa do MEC reafirmou que o resultado da chamada regular será divulgado neste domingo.

Candidatos que acessam a página se deparam com a mensagem "Fique tranquilo. Não se preocupe, em breve você poderá acessar a página do Sisu."

Neste ano, as inscrições foram encerradas na última terça-feira (21). Pelo calendário do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), os aprovados têm entre 27 e 31 de janeiro para realizar a matrícula nas instituições de ensino.

Aqueles que não foram aprovados na chamada regular em nenhuma das duas opções de curso podem entrar na lista de espera entre este domingo e 31 de janeiro. O resultado da lista de espera será divulgado a partir de 12 de fevereiro.