Governador e bombeiros lamentam acidente ocorrido na Rota do Sol

O governador Eduardo Leite (PSDB), o Corpo de Bombeiros gaúcho e a Associação de Bombeiros do Estado do Rio Grande do Sul emitiram notas de solidariedade pelo acidente ocorrido na manhã deste domingo (26) na Rota do Sol. A colisão na RS-453, em Itati, deixou cinco mortos. Entre eles, dois bombeiros que estavam em um caminhão da corporação e três membros de uma família que estava em um carro de passeio modelo Corolla. Uma adolescente, que também ocupava o automóvel foi levada ao hospital com suspeita de fraturas.

LEIA MAIS: Acidente entre viatura dos bombeiros e carro deixa cinco mortos na Rota do Sol

Leia as notas na íntegra

Governador Eduardo Leite (PSDB)

É com profunda tristeza que recebo a notícia do trágico acidente ocorrido na Rota do Sol, em Terra de Areia, na manhã deste domingo (26/1), que vitimou dois bombeiros militares e três pessoas de uma família que estava em um veículo de passeio.

Neste momento de tanta dor, me solidarizo com familiares, amigos e colegas das vítimas, desejando força para enfrentarem estas perdas irreparáveis. Que o grande valor desses bombeiros militares, que estavam a serviço da vida, jamais seja esquecido. Desejo, ainda, pronta recuperação à pessoa que está hospitalizada.

O caminhão do Corpo de Bombeiros, cedido pela unidade de Gramado para atuar na Rota do Sol durante o veraneiro, estava em deslocamento para atender a uma ocorrência de capotamento na rodovia quando houve a colisão. As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas.

Os bombeiros que perderam suas vidas merecem todo nosso reconhecimento, pois dedicaram suas vidas a proteger e salvar a sociedade. Da mesma forma, estendo meus sentimentos a todos os envolvidos nessa ocorrência trágica.

Corpo de Bombeiros

Quando um irmão de farda tomba no cumprimento de sua missão, todos nós sentimos juntos.

O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul manifesta suas mais profundas condolências aos familiares, amigos e companheiros dos Soldados Audrei Alves Camargo e Juliano Baigorra Ribeiro, que dedicaram suas vidas à missão de salvar e proteger, mesmo com o risco da própria vida.

O CBMRS também presta solidariedade à família dos civis envolvidos neste trágico acidente, desejando força e conforto para superar esse momento de dor.

Seguiremos honrando o legado de coragem, dedicação e altruísmo deixado por esses valorosos Bombeiros Militares.

Associação de Bombeiros do Estado do Rio Grande do Sul

A Associação de Bombeiros do Estado do RS – ABERGS, lamenta profundamente o tombamento do Soldado Audrei Alves Camargo, que atuava no Batalhão de Busca e Salvamento – BBS; e Soldado Juliano Baigorra Ribeiro, atualmente servindo no Pelotão de Bombeiro Militar de Bento Gonçalves, que na manhã deste domingo (26), faleceram após um trágico acidente na Rota do Sol.

O caminhão onde os Soldados do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul – CBMRS, colidiu frontalmente contra um carro, na Rota do Sol, próximo à Terra de Areia, capotando e ocasionando a morte dos militares, que se deslocavam para um atendimento de sinistro de trânsito na Operação Rota do Sol.

Neste momento de profunda dor, a ABERGS se solidariza aos familiares, dos militares que também são associados da entidade, e que no momento cumpriam a missão que escolheram. Agora, os militares certamente serão recebidos pelas Guarnições do céu.

Ainda não se tem informações sobre os atos fúnebres.