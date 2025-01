Acidente entre viatura dos bombeiros e carro deixa cinco mortos na Rota do Sol

Um grave acidente deixou cinco mortos na manhã deste domingo (26) na Rota do Sol. Conforme informações oficiais, um caminhão do Corpo de Bombeiros trafegava pela RS-453 para atender a uma ocorrência de capotamento na rodovia quando colidiu com um automóvel na região de Itati. O choque entre os veículos vitimou dois bombeiros e três membros da família que ocupava o carro de passeio. A rodovia teve o trânsito liberado após realização da perícia.

Até o momento, foram identificados os dois bombeiros, Audrei Alves Camargo, que atuava no Batalhão de Busca e Salvamento (BBS), e Juliano Baigorra Ribeiro, do Pelotão de Bombeiro Militar de Bento Gonçalves. Já entre os ocupantes do carro, foram vitimados uma mulher que dirigia o carro, uma criança que estava no banco de trás da motorista e um adolescente que ocupava o banco de carona. Uma outra jovem, que também estava no automóvel, foi encaminhada em estado grave ao Hospital Santa Luzia, em Capão da Canoa, com suspeita de fraturas.

O Instituto Geral de Perícias (IGP) deslocou um carro de Porto Alegre até o local do acidente para levar os corpos da vítima a Caxias do Sul, onde será realizada a necropsia. As causas da colisão ainda serão estudadas.

Em nota, o Corpo de Bombeiros lamentou a perda dos soldados: "Quando um irmão de farda tomba no cumprimento de sua missão, todos nós sentimos juntos. O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS) manifesta suas mais profundas condolências aos familiares, amigos e companheiros dos Soldados Audrei Alves Camargo e Juliano Baigorra Ribeiro, que dedicaram suas vidas à missão de salvar e proteger, mesmo com o risco da própria vida. O CBMRS também presta solidariedade à família dos civis envolvidos neste trágico acidente, desejando força e conforto para superar esse momento de dor. Seguiremos honrando o legado de coragem, dedicação e altruísmo deixado por esses valorosos Bombeiros Militares".